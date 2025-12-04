Edit Profile
    আদৌও বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন পলাশ-স্মৃতি? 'যতটা সম্ভব…', যা বললেন পলক

    গায়িকা পলক মুচ্ছল তাঁর ভাই পলাশ মুচ্ছল এবং ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধনার বিয়ে নিয়ে কথা বলেছেন। বিয়ে কবে হবে তা তিনি জানাননি, তবে তিনি বলেছেন যে উভয় পরিবারই কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েছে। তাছাড়া, তিনি ট্রোলিং-এর সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করছেন তাও শেয়ার করেছেন।

    Published on: Dec 04, 2025 9:38 PM IST
    By Sayani Rana
    গায়িকা পলক মুচ্ছল তাঁর ভাই পলাশ মুচ্ছল এবং ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধনার বিয়ে নিয়ে কথা বলেছেন। তবে আবার কবে বিয়ে হবে? বা সেই সংক্রান্ত কিছু নিয়েই তিনি কিছু বলেননি। তবে তিনি বলেছেন যে উভয় পরিবারই কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েছে। তাছাড়া, তিনি ট্রোলিং-এর সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করছেন তাও শেয়ার করেছেন।

    আদৌও বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন পলাশ-স্মৃতি? 'যতটা সম্ভব…', যা বললেন পলক

    ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পলক বলেন, ‘আমার মনে হয় পরিবারগুলি খুব কঠিন সময় দেখেছে। আপনি যেমনটা বলেছেন, আমি আবারও বলতে চাই যে আমরা এই সময়ে ইতিবাচকতায় বিশ্বাস করতে চাই। আমরা যতটা সম্ভব ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দিতে চাই। আমরা মনকে শক্ত রাখার চেষ্টা করছি।’

    তাঁদের বিয়ে বন্ধ হওয়ার পর এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পলাশকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে কটাক্ষ করার পর, পলাশ মুচ্ছল বৃন্দাবনে যান। সেখানে তিনি গুরু প্রেমানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ নেন। প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ছবিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

    প্রসঙ্গত, স্মৃতি মান্ধানা এবং পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল ২৩ নভেম্বর। তাঁরা তাঁদের পরিবারকে নিয়ে বিয়ের আগের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে করেছিলেন। এমনকী একসঙ্গে নাচও করেছিলেন। তবে, বিয়ের দিন স্মৃতির বাবা হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। এর কিছুক্ষণ পর পলাশকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

    স্মৃতির বাবা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর, স্মৃতি তাঁর বিয়ের সমস্ত পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মুছে ফেলেন। কেবল তিনিই নন, ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যরাও তাঁদের পোস্টগুলি মুছে ফেলেন। এর ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করা হয় যে পলাশ স্মৃতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তবে স্মৃতি বা পলাশ কেউই এখনও এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি।

    News/Entertainment/আদৌও বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন পলাশ-স্মৃতি? 'যতটা সম্ভব…', যা বললেন পলক
