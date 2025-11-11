Edit Profile
    গিনিস ও লিমকা বুকে নাম উঠল পলক মুচ্ছলের, কোন বিশেষ কারণে এই প্রাপ্তি?

    শুধুমাত্র একজন অসাধারণ গায়িকা হিসাবে নয়, একজন মানব সেবী হিসেবে পরিচিত গায়িকা পলক মুচ্ছল। বলিউডের জনপ্রিয় এই প্লেব্যাক গায়িকা, যে কত মানুষের মুখে হাসি ফোটান, সে কথা হয়তো অনেকেই জানেন না। পলকের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে প্রায় তিন হাজার শিশুর হার্ট সার্জারি হয়েছে, যা সত্যি অবিশ্বাস্য।

    Published on: Nov 11, 2025 8:44 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    শুধুমাত্র একজন অসাধারণ গায়িকা হিসাবে নয়, একজন মানবসেবী হিসেবে পরিচিত গায়িকা পলক মুচ্ছল। বলিউডের জনপ্রিয় এই প্লেব্যাক গায়িকা, যে কত মানুষের মুখে হাসি ফোটান, সে কথা হয়তো অনেকেই জানেন না। পলকের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে প্রায় তিন হাজার শিশুর হার্ট সার্জারি হয়েছে, যা সত্যি অবিশ্বাস্য।

    গিনিস ও লিমকা বুকে নাম উঠল পলক মুচ্ছলের
    গিনিস ও লিমকা বুকে নাম উঠল পলক মুচ্ছলের

    পলকের এই মানব দরদী পদক্ষেপের জন্য এবার গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম উঠল পলকের। তবে শুধু গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড নয়, লিমকা বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুললেন গায়িকা। কোন বিশেষ পদক্ষেপের জন্য এই প্রাপ্তি হল গায়িকার?

    জানা গিয়েছে, পলকের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পলক পলাশ চেরিটেবল ফাউন্ডেশন এখনও পর্যন্ত প্রায় তিন হাজারের বেশি দূঃস্থ শিশুর হার্ট সার্জারি করেছে। যদি বিদেশ পরিগণনা করা যায় তাহলে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় ৩,৮০০। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিশাল বড় কর্মকাণ্ডের জন্যই এবার ইতিহাসের পাতায় নাম উঠলো গায়িকার।

    এই পদক্ষেপ একদিনে নেননি পলক, খুব ছোটবেলায় অসহায় শিশুদের দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যাদের কেউ নেই তাদের পাশে দাঁড়াবেন তিনি। মাত্র ৭ বছর বয়সে কার্গিল যুদ্ধে আহত জওয়ানদের পাশে দাঁড়াতে রাস্তায় গান গেয়েছিলেন তিনি। উপার্জিত ২৫ হাজার টাকা দান করে দিয়েছিলেন জওয়ানদের সেবার কাজে।

    পরবর্তী সময়ে এক স্কুল পড়ুয়ার হার্ট সার্জারির জন্য ৫১ হাজার টাকা দান করেছিলেন, যার পর থেকে নিজের ফাউন্ডেশন শুরু করার পরিকল্পনা করেন তিনি। নিজের উপার্জিত প্রায় গোটা টাকাটাই তিনি উজাড় করে দেন মানুষের সেবার কাজে। এই মহান কাজের জন্য এবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন তিনি। এই প্রথম কোনও বলিউড গায়িকার নাম উঠল গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে।

    গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড নিয়ে পলক এখন কিছু না বললেও অতীতে তিনি নিজের কর্মকাণ্ড নিয়ে জানিয়েছিলেন, মানুষের সেবা করাই আমার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। যে সমস্ত শিশুদের চিকিৎসার বহন বাবা মায়েরা নিতে পারেন না, তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই আমার পলক পলাশ চেরিটেবল ফাউন্ডেশন খোলা। আমি যদি একটি মানুষের মুখেও হাসি ফোটাতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

