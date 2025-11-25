অন্য মহিলার সঙ্গে চ্যাট পলাশের, ভাইরাল স্ক্রিনশট, তবে কি স্মৃতিকে চিট করছিলেন তিনি?
গত ২৩ নভেম্বর স্মৃতি মন্দানার বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের কয়েক ঘন্টা আগেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্থগিত হয়ে যায় বিয়ে। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন পলাশ। দুজনকেই তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পিছিয়ে যায় বিয়ে। কিন্তু এসবের মধ্যে হঠাৎ স্মৃতিকে বিয়ের যাবতীয় ছবি মুছে দিতে দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে।
এত অবধি তো ঠিক ছিল। কিন্তু পলাশের প্রপোজ করার যে ভিডিও এবং ছবি স্মৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছিলেন সেটি সরিয়ে দিতেই সকলের মনে প্রশ্ন উঁকি দেয়। কী হল এমন? আদৌ পরে বিয়ে হবে তো?
কিন্তু এর মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে বেশ কয়েকটি স্ক্রিনশটের ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। মেরি ডি কোষ্টা নামে একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রেডিটে বেশ কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করেন যেখানে তিনি দাবি করেন, পলাশের সঙ্গে তাঁর কথা হতো।
যিনি পোস্ট করেছেন তাঁর ডিসপ্লে সহ ছবি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও ততক্ষণে স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ওই মহিলার দাবি, পলাশ তাঁকে একসঙ্গে সাঁতার কাটার জন্য ডেকেছিলেন। যখন পলাশের সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করে ম্যারি, তখন খুব স্পষ্টভাবে সেই ব্যাপারটি এড়িয়ে যায় পলাশ।
শুধু তাই নয়, পলাশ জানায় ভিন্ন শহরে থাকার জন্য আগের মতো আর সে নাকি আর অনুভব করতে পারে না সম্পর্কে। ম্যারির সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হতে দেখা যায় পলাশকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে প্রশ্ন ওঠে স্মৃতির সম্পর্ক নিয়ে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়তেই অনেকের মনে হয়েছে পলাশ স্মৃতির প্রতি একেবারেই নির্ভরযোগ্য মানুষ নয়। কেউ কেউ যেমন পলাশকে নির্লজ্জ বলে মনে করেছেন কেউ আবার ভাবছেন পলাশের একাউন্ট হয়তো হ্যাক হয়ে গিয়েছে। তবে অনেকে আবার স্মৃতির ছবি সরিয়ে দেওয়ার পেছনে এই স্ক্রিনশটকেও দায়ী করেছে।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ভারতকে আইসিসি মহিলা ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয় এনে দেওয়ার অন্যতম কাণ্ডারি স্মৃতি মন্দনাকে নিয়ে এখন এমনিতেই সাধারণ মানুষের উন্মাদনা তুঙ্গে। ১১৭টি ওয়ানডেতে ৫৩২২ রানেরও বেশি রান করে, মিতালি রাজের পরে তিনি ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন।
