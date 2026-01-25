‘বিয়ের আগের রাতে বিছানায় অন্য় মেয়ে…’, স্মৃতির বন্ধুর নামে ১০ কোটির মানহানির মামলা ঠুকল পলাশ

‘বিয়ের আগের রাতে বিছানায় অন্য় মেয়ে…’, স্মৃতির বন্ধুর নামে ১০ কোটির মানহানির মামলা ঠুকল পলাশ
সম্প্রতি স্মৃতি মন্ধনার সঙ্গে তাঁর বিয়ের খবর বাতিল হওয়া নিয়ে আলোচিত সঙ্গীত পরিচালক ও গায়ক পলাশ মুচহাল আবারও বিতর্কে জড়িয়েছেন। মরাঠি অভিনেতা ও প্রযোজক বিদ্যান মানে অভিযোগ করেছেন যে পলাশ তাঁকে ৪০ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছেন এবং স্মৃতি মন্ধনার প্রতি অবিশ্বস্ততারও অভিযোগ এনেছেন।
সম্প্রতি স্মৃতি মন্ধনার সঙ্গে তাঁর বিয়ের খবর বাতিল হওয়া নিয়ে আলোচিত সঙ্গীত পরিচালক ও গায়ক পলাশ মুচহাল আবারও বিতর্কে জড়িয়েছেন। মরাঠি অভিনেতা ও প্রযোজক বিদ্যান মানে অভিযোগ করেছেন যে পলাশ তাঁকে ৪০ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছেন এবং স্মৃতি মন্দানার প্রতি অবিশ্বস্ততারও অভিযোগ এনেছেন।
এই অভিযোগগুলির জবাবে পলাশ এখন আইনি পথে হেঁটেছেন। তিনি এই 'মিথ্যা' এবং 'উদ্ভূত' অভিযোগের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করেছেন।
পলাশ শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করে লিখেছেন, ‘আমার আইনজীবী শ্রেয়াংশ মিতারের মাধ্যমে সাংলি-ভিত্তিক বিদ্যান মানে-কে তাঁর মিথ্যা, উদ্ভূত এবং অত্যন্ত মানহানিকর অভিযোগের জন্য ১০ কোটি টাকার মানহানির আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে, যা আমার সুনাম এবং চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে।’
পিটিআই সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, ৩৪ বছর বয়সী অভিনেতা ও প্রযোজক বিদ্যান মানে মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলায় পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন যে পলাশ তাঁকে ৪০ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছেন।
মানের অভিযোগ অনুসারে, পলাশ ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সাংলিতে তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন। পলাশের প্রকল্প 'নাজারিয়া'-তে প্রযোজক হিসেবে বিনিয়োগ করেছিলেন মানে। পলাশ বলেছিলেন চলচ্চিত্রটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়ার পর মানে ২৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে ১২ লক্ষ টাকা লাভ করতে পারবে এবং তাঁকে ছবিতে একটি ভূমিকার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।
এর পরে দুবার তাদের দেখা হয় এবং ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মানে পলাশকে তিনি মোট ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন মানে। অভিযোগ আরও করা হয়েছে, এখনও অবধি সিনেমা রিলিজ হয়নি। শুধু তাই নয়, বার বার টাকা ফেরত চাইলেও পলাশ টাকা ফেরত দেননি। পরে ফোন ধরাও বন্ধ করে দেন।
মানে পলাশের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন তা শুধু নয়, তিনি পুলিশকে জানান স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীন একাধিক নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল পলাশের। এমনকি পলাশকে কয়েকবার অপ্রীতিকর ভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। মানের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে এবার মানহানির মামলা করলেন পলাশ।
News/Entertainment/‘বিয়ের আগের রাতে বিছানায় অন্য় মেয়ে…’, স্মৃতির বন্ধুর নামে ১০ কোটির মানহানির মামলা ঠুকল পলাশ