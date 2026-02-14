Palash-Smriti: স্মৃতির সঙ্গে বিয়ে ভাঙার পর ফের খবরে পলাশ! গায়ককে নিয়ে মানহানিকর মন্তব্য করতে কাকে বাধা দিল আদালত?

সঙ্গীত সুরকার এবং গায়ক পলাশ মুচ্ছল, যিনি সম্প্রতি স্মৃতি মান্ধনার সঙ্গে তার বিবাহ বাতিলের পর খবরে এসেছিলেন, তিনি একটি প্রতারণার মামলায় কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর সর্বশেষ আপডেট অনুসারে, বম্বে হাইকোর্ট অভিনেতা-প্রযোজক বিদ্যান মানেকে সুরকারের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করা থেকে বিরত রেখেছে।
মামলায় স্বস্তি পেয়েছেন পলাশ মুচ্ছল
বিচারপতি মিলিন্দ যাদবের একটি বেঞ্চ ১১ ফেব্রুয়ারির আদেশে উল্লেখ করেছে যে, বিদ্যান মানের মন্তব্য ‘প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ এবং মানহানিকর’। পলাশ তাঁর এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মানহানিকর বক্তব্য দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে মানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন।
আদালত বলেছে, ‘বিবাদী (মানে) বাদী (মুচ্ছল) এবং তাঁর মাকে আক্রমণ করার মতো আর কোনও উল্লেখ এবং ইঙ্গিত করতে নিষেধ করা হচ্ছে, যা উক্ত সাক্ষাৎকারে করা হচ্ছে, যা প্রাথমিকভাবে মানহানিকর’।
অভিযোগ সম্পর্কে
সাঙ্গলির বাসিন্দা বিদ্যান মানে গত মাসে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ অনুসারে, পলাশ ৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সাঙ্গলিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মানে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় বিনিয়োগের আগ্রহ দেখানোর পর, মুচ্ছল বলেছিলেন যে তিনি তাঁর আসন্ন প্রকল্প 'নাজারিয়া'তে একজন প্রযোজক হিসেবে বিনিয়োগ করতে পারেন, তিনি দাবি করেন। OTT প্ল্যাটফর্মে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর, মানে ২৫ লক্ষ বিনিয়োগে ১২ লক্ষ লাভ করতে পারবেন, মুচ্ছল তাকে বলেছিলেন এবং তাকে ছবিতে একটি ভূমিকা দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।
এর পরে দুজনের মধ্যে দুবার দেখা হয়েছিল এবং ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত মানে মুচ্ছলকে মোট ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশে। তবে প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়নি, তাই মানে তার টাকা ফেরতের দাবি করেছিলেন কিন্তু কোনও সাড়া পাননি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এরপর তিনি সাঙ্গলি পুলিশের কাছে যান। তিনি পলাশের বিরুদ্ধে বিয়ের আগে স্মৃতির সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগও করেন।
