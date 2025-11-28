Edit Profile
    ফের কবে পিঁড়িতে বসছেন পলাশ-স্মৃতি? 'একটা বিশেষ…', যা বললেন পলাশের মা

    স্মৃতি মান্ধানা এবং পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে নিয়ে আলোচনা চলছে। বিয়ের ঠিক একদিন আগে স্মৃতির বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে, পলাশও ভর্তি হন। এবার তাঁদের বিয়ে নিয়ে নতুন আপডেট দিলেন পলাশের মা।

    Published on: Nov 28, 2025 7:14 PM IST
    By Sayani Rana
    স্মৃতি মান্ধানা এবং পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে নিয়ে আলোচনা চলছে। বিয়ের ঠিক একদিন আগে স্মৃতির বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি হয় এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফলস্বরূপ, স্মৃতি এবং পলাশের বিয়ে স্থগিত করা হয়। তারপর পলাশ মুচ্ছলও অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হন। তবে, নতুন বিয়ের তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি এবং ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

    ফের কবে পিঁড়িতে বসছেন পলাশ-স্মৃতি? 'একটা বিশেষ…', যা বললেন পলাশের মা
    ফের কবে পিঁড়িতে বসছেন পলাশ-স্মৃতি? 'একটা বিশেষ…', যা বললেন পলাশের মা

    পলাশের মা কী বললেন?

    ইতিমধ্যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই দম্পতিকে নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা চলছে, তবে এখনও পর্যন্ত কোনওটিই নিশ্চিত হয়নি। পলাশের মা বিয়ের বিষয়ে আপডেট দিয়েছেন। হিন্দুস্তান টাইমসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পলাশের মা অমিতা মুচ্ছল বলেন, ‘স্মৃতি এবং পলাশ দু’জনেই যন্ত্রণায় কাতর। পলাশের স্বপ্ন ছিল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসা। আমি একটা বিশেষ অভ্যর্থনার পরিকল্পনাও করেছিলাম... সবকিছু ঠিকঠাক হবে, এবং খুব শীঘ্রই বিয়ে হবে।'

    কয়েকদিন আগে, পলাশের বোন পলক মুচ্ছল একটা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, ‘স্মৃতির বাবার অসুস্থতার কারণে এই দম্পতির বিয়ে স্থগিত করা হয়েছে। এই সংবেদনশীল সময়ে পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান করার জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ করছি।’

    উল্লেখ্য, বিয়ে স্থগিত হওয়ার পর, স্মৃতি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিয়ে সম্পর্কিত সমস্ত পোস্ট মুছে ফেলেন স্মৃতি, যার ফলে অসংখ্য গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। এক মহিলা দাবি করেন পলাশ তাঁর সঙ্গে চ্যাট করতেন। সেই ঘনিষ্ঠ চ্যাটও সমাজ মাধ্যমে তুলে ধরেন। তবে এই সব নিয়ে পলাশের মা একটি বিবৃতি জারি করেন এই সমস্ত গুঞ্জন অস্বীকার করেন।

