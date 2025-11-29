Edit Profile
    'ছবি আছে তার মানেই... ', পলাশকে নিয়ে এবার মুখ খুললেন গুলনাজ?

    যতদিন এগোচ্ছে ততই যেন পলাশের সঙ্গে একের পর এক মহিলার নাম জড়িয়ে পড়ছে। স্মৃতিকে প্রপোজ করার পরেই পলাশের নাম সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে আসে। প্রত্যেকে বাহবা দিয়েছিল পলাশ ও স্মৃতির এই সুন্দর সম্পর্ক দেখে। 

    Published on: Nov 29, 2025 9:00 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    যতদিন এগোচ্ছে ততই যেন পলাশের সঙ্গে একের পর এক মহিলার নাম জড়িয়ে পড়ছে। স্মৃতিকে প্রপোজ করার পরেই পলাশের নাম সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে আসে। প্রত্যেকে বাহবা দিয়েছিল পলাশ ও স্মৃতির এই সুন্দর সম্পর্ক দেখে। কিন্তু হঠাৎ করেই সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। বিয়ের স্থগিত হওয়ার পরেই একের পর এক মহিলার সঙ্গে নাম জড়াতে থাকে পলাশের।

    পলাশকে নিয়ে এবার মুখ খুললেন গুলনাজ?

    মেরি ডি কোস্টা নামের এক নৃত্য প্রশিক্ষকের সঙ্গে নাম জড়িয়ে যায় পলাশের। সামনে উঠে আসে একের পর এক স্ক্রিনশট। এই সবের মধ্যে এবার জড়িয়ে গেল আরও একজন নৃত্য প্রশিক্ষকের নাম। তিনি হলেন গুলনাজ খান।

    যদিও শুধু গুলনাজ নন, নন্দিকা দ্বিবেদী নামেও এক নৃত্য প্রশিক্ষকের সঙ্গে নাম জড়িয়ে যায় পলাশের। এই দুজনেই স্মৃতি এবং পলাশের বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মেহেন্দির অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে এই দুজনকে। তারপরেই উঠে এসেছে একটি গুঞ্জন যেখানে শোনা যাচ্ছে এই দুজনের সঙ্গেই নাকি সর্ম্পকে ছিলেন পলাশ।

    পলাশের সঙ্গে নাম জরাতেই সমাজমাধ্যম থেকে পলাশের সমস্ত ছবি সরিয়ে দেন গুলনাজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে তিনি লেখেন, ‘আমাদের সঙ্গে ওদের কয়েকটা ছবি আছে মানে এই নয় ওদের ব্যক্তিগত বিষয়ের সঙ্গে আমাদের যোগ রয়েছে। দয়া করে কিছু কথা বলার আগেই ভেবে বলবেন। একটু সম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করুন।’

    পলাশকে নিয়ে এবার মুখ খুললেন গুলনাজ?

    তিনি আরও লেখেন, ‘একজনকে সামাজিকভাবে চিনলেই তার সঙ্গে যে নাম জড়িয়ে পড়বে এর কোনও মানে নেই। দয়া করে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনাদের সমর্থনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।’

    ইতিমধ্যে, স্মৃতি মান্ধানা তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে তার বাগদান এবং বিবাহ-পূর্ব অনুষ্ঠানের সমস্ত ছবি এবং ভিডিও সরিয়ে ফেলেছেন। যদিও পলাশের বোন পলাশের পক্ষ নিয়ে গুজবের ভিত্তিতে তাকে বিচার না করার জন্য লোকেদের অনুরোধ করেছেন।

    তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘পলাশ আজ একটি সংকটজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আপনাদের সকলের উচিত সত্য না জেনে পলাশকে ভুল বলে বিচার করা উচিত নয়। আজ প্রযুক্তি মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে, তাই গুজবের মুখে পলাশকে বিচার করা মানুষের উচিত নয়, তার জন্য প্রার্থনা করুন'।

    News/Entertainment/'ছবি আছে তার মানেই... ', পলাশকে নিয়ে এবার মুখ খুললেন গুলনাজ?
