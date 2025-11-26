‘সত্যি না জেনে…’! পলাশের উপর স্মৃতিকে প্রতারণার অভিযোগ, এবার মুখ খুললেন বরের খুরতুতো বোন

ক্রিকেটার স্মৃতি মন্দনা ও সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। বিশেষ করে পলাশের উপর আচমকাই চেপেছে ‘প্রতারক’-এর তকমা। একাধিক রিপোর্টে দাবি তোলা হচ্ছে যে, বিয়ের আগের রাতে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়েন তিনি, তাও আবার স্মৃতিরই এক বান্ধবীর সঙ্গে। এরপরই নাকি বিয়ে স্থগিত হয়ে যাওয়া। এমনকী, একাংশের মত এই ঘটনা জানতে পেরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন স্মৃতির বাবা। উত্তেজিত বাক্যালাপের পর বুকে ব্যথা অনুভব হয়।
এসবই শুরু হয়, মেরি ডি'কোস্টা নামে একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রেডিটে তাঁর চ্যাটের স্ক্রিনশট শেয়ার করার পর। তিনি দাবি করেছেন যে, এটা তাঁর আর পলাশের তার ব্যক্তিগত চ্যাট। যদিও অ্যাকাউন্টটি বর্তমানে ডিসপ্লে পিকচার-সহ নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে, স্ক্রিনশটগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই চ্যাট পরে ধারণা করা হতে থাকে, স্মৃতির সঙ্গে প্রতারণা করেছেন পলাশ।
তবে এবার পলাশ মুচ্ছলের হয়ে মুখ খুললেন তাঁর খুরতুতো বোন নীতি তক (Neeti Tak)। তিনি সকলকে অনুরোধ করেছেন কিছু গুজবের ভিত্তিতে যেন কোনো মানুষকে বিচার না করা হয়। পলাশের এই বোন লেখেন, ‘পলাশ আজ একটি গুরুতর অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, সত্যি না জেনে আপনাদের সবার পলাশকে ভুল হিসাবে বিচার করা উচিত নয়।’ আরও লেখা হয়, ‘যত দিন যাচ্ছে প্রযুক্তি তত ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। আর তাই এই গুজবে কান দিয়ে পলাশকে বিচার করা উচিত নয়। ওর জন্য সকলে প্রার্থনা করুন।’
এই মুহূর্তে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালেও ভর্তি পলাশ। কিছুদিন আগে, পলাশের বোন পলকও ইনস্টাগ্রামে বিবাহ স্থগিত হওরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন, এবং গোপনীয়তা রক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেন- ‘পলাশ এবং স্মৃতির ২৩ নভেম্বর গাঁটছড়া বাঁধার কথা ছিল। স্মৃতির বাবার শারীরিক অবস্থার কারণে স্মৃতি ও পলাশের বিয়ে স্থগিত রাখা হয়েছে। আমরা আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব এই সংবেদনশীল সময়ে পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান করুন।’
ক্রিকেটার স্মৃতি মন্দনার বাবা শ্রীনিবাস মন্দনা বিয়ের দিন সকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হার্ট অ্যাটাকের মতো লক্ষণ দেখা দিলে তাকে সাঙ্গলির এক বেসরকারি হাসপাতাল এবং মেডিকেল রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। পলাশকেও একদিন পরে সাঙ্গলির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পলাশের মা হিন্দুস্তান টাইমসকে জানান যে, পলাশ স্মৃতির বাবার খুব ঘনিষ্ঠ এবং যখন তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, পলাশ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। অমিতা বলেন, ‘পলাশের আসলে আঙ্কলের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা। স্মৃতির থেকেও এরা দুজন খুব ঘনিষ্ঠ। আর তাই তো স্মৃতির আগেই পলাশ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এখন বিয়ে হবে না।’
‘হলদি হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা ওকে বেরতে দেই নি। কেঁদে কেঁদে শরীর একদম খারাপ করে ফেলেছিল। তাই ওকে ঘণ্টা চারেক হাসপাতালে রাখতে হয়। আইভি ড্রপও দেওয়া হয়েছিল। ইসিজি আর কিছু টেস্ট করা হয়। সব এমনি স্বাভাবিক আছে, কিন্তু খুব স্ট্রেস।’, আরও বলেন তিনি।
তবে সবাইকে অবাক করে স্মৃতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম থেকে বিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত পোস্ট মুছে ফেলেছেন। স্মৃতি এবং পলাশ ২০১৯ সালে ডেটিং শুরু করেছিলেন। তাঁরা দীর্ঘ সময় নিজেদের সম্পর্ক গোপন রেখেছিলেন এবং ২০২৪ সালের জুলাই মাসে জনসমক্ষে এনেছিলেন, যখন তারা একসঙ্গে থাকার পাঁচ বছর উদযাপন করে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন।
