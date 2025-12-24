Edit Profile
    লগ্নজিতার পক্ষে মুখ খোলার খেসারত দিতে হল পল্লবকে, বাতিল হল শো

    কিছুদিন আগেই পূর্ব মেদিনীপুরে গান গাইতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল সঙ্গীতশিল্পী লগ্নজিতাকে। বেশ কয়েকটি গান গাওয়ার পর যখন তিনি জাগো মা গানটি গাইতে শুরু করেন ঠিক তখনই ভগবানপুর সাউথ পয়েন্ট পাবলিক স্কুলের অন্যতম মালিক মেহেবুব মল্লিক মঞ্চে উঠে হেনস্তা করতে শুরু করেন গায়িকাকে।

    Published on: Dec 24, 2025 8:24 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    লগ্নজিতার পক্ষে মুখ খোলার খেসারত দিতে হলে পল্লবকে
    এই ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন একাধিক মানুষ। কিন্তু লগ্নজিতার পাশে দাঁড়ানোর বড় খেসারত দিতে হল সংগীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়াকে। ভাতারের একটি বইমেলায় অনুষ্ঠান করার কথা ছিল তাঁর, কিন্তু আচমকাই বাতিল হয়ে যায় সেই অনুষ্ঠান।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয় নিয়ে পল্লব লেখেন, ‘জাগো মা গানটি গাওয়ার পর ভগবানপুরে কোনও একটি মঞ্চে লগ্নজিতা কে সেক্যুলার গান গাইতে বলে অপমান করা হয়েছিল যার পর একজন শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে বিস্তর জল্পনা কল্পনা হয়েছে। এই ঘরেতর অন্যায়ের প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আমার কাছে দুটি টিভি চ্যানেল থেকে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হয়েছিল বলে আমি আমার প্রতিবাদ জানিয়েছি, এখানেও তীব্র নিন্দা করছি একজন কণ্ঠশিল্পী হিসাবে ওর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি।’

    পল্লব আরও লেখেন, ‘কিন্তু এখানে অন্য একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। বর্ধমানের ভাতার একটি বইমেলায় আমায় শিল্পী হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন উদ্যোক্তারা। ২৫ ডিসেম্বর আমার গান গাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শুনতে পেলাম শাসকের প্রবল চাপে শেষ মুহূর্তে সেই অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন ওরা।’

    গায়ক লেখেন, ‘এই ঘটনা গত ১০ বছরে অসংখ্যবার হয়েছে আমার সঙ্গে। লগ্নজিতাকে যে ভাষায় অপমান করা হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি গালাগাল শুনেছি আমি কলকাতার রবীন্দ্র সদন মঞ্চে। শারীরিক নিগ্রহের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।’

    প্রসঙ্গত, পল্লবের এই পোষ্টের পরে মঙ্গলবার বইমেলার কমিটির তরফ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল যেখানে বইমেলা এবং উৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মধুসূদন বলেন, আমরা পল্লব কীর্তনীয়াকে আনার কথা চিন্তা করেছিলাম কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর্থিক সমস্যার কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

