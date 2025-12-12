Pallavi Sharma: ক্লাস ১০-এ বাবার মৃত্যু,মা-কে হারান শৈশবে! পল্লবীর জীবন মৃত্যুশোকে ঘেরা! কোন মন্ত্রে সফল ‘রূপমঞ্জরী’?
সর্বগুণ সম্পন্ন জবা হোক তারকাটা পর্ণা। বাংলা টেলিভিশনে পল্লবী শর্মা মানেই মেগা ব্লকবাস্টার হিট। রূপমঞ্জরী সেই ট্রেন্ড ধরে রাখতে পারবে?
বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম সফল নায়িকা তিনি। ‘কে আপন কে পর’ ধারাবাহিকের জবা কিংবা নিম ফুলের মধুর-পর্ণা নামে লোকে তাঁকে চেনে। এবার নতুন পরিচয় নিয়ে জি বাংলার পর্দায় হাজির হচ্ছেন তিনি। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে জি বাংলার আসন্ন মেগা তারে ধরি ধরি, সেখানে লিড রোলে থাকছেন পল্লবী শর্মা।
নিম ফুলের মধু শেষ হওয়ার পর ৯ মাসের লম্বা বিরতি নিয়েছিলেন পল্লবী। এবার তিনি নতুন রূপে ফিরছেন। সিরিয়ালে তাঁর চরিত্রের নাম রূপমঞ্জরী। আবারও বনেদী বাড়ির লক্ষ্মীমন্ত বউমা তিনি। যৌথ পরিবারের সদস্য়া হিসাবেই দর্শক দেখবে পল্লবীকে। কিন্তু বাস্তবে নায়িকা ভীষণ একা। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করেন না পল্লবী। তবে তাঁর বাস্তব জীবনের গল্প শুনলে চোখে জল আসবে।
হাওড়ার মেয়ে পল্লবী। ছোটবেলাতেই বাবা-মাকে হারিয়েছেন তিনি। পিসির কাছে মানুষ হয়েছে। পল্লবীর দাদা-বৌদি রয়েছে। তাঁর একটি ছোট ভাইঝিও আছে। ভবানীপুর কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ক্লাস ২-৩ তে পড়াকালীন তাঁর মায়ের ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে। বাবা এবং দাদা তাঁর মাকে চিকিৎসার জন্য চেন্নাই, বেঙ্গালুরু যাতায়াত করতেন প্রায়শই। তখন থেকে খুদে পল্লবী পিসি বাড়িতে থাকতে শুরু করেন।
কীভাবে তাঁর অভিনয় জগতে পথ চলা? সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, তাঁর পিসি আগে অভিনয় করতেন। সেই সূত্রে পিসির সঙ্গে বহুবার স্টুডিওতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই এক পরিচালকের সঙ্গে পরিচয় হয়। ধারবাহিকের জন্য অফার পান তিনি। সেখানে থেকে ধারাবাহিকে পথ চলা শুরু তাঁর।
ক্লাস টেনে পড়ার সময় আইসিএসই-র প্রথম পরীক্ষার দিন সকালে তাঁর বাবার মৃত্যুর খবর আসে। তবে বাবার কথা রাখতে পরীক্ষায় বসেন অভিনেত্রী। পরীক্ষা দিয়ে ফিরে বাবার সৎকার কাজ সম্পন্ন করেন। পল্লবীর ঝুলিতে দুটো ব্লকবাস্টার মেগা। চিত্রনাট্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন দিকটা মাথায় রাখেন তিনি? পল্লবীর জানিয়েছেন, কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি। তবে মানুষকে আগের চরিত্র ভোলবার সময় দেওয়া উচিত। একটা সিরিয়াল শেষ হওয়ার পরই আরেকটায় ঝাঁপিয়ে পড়া অনুচিত। একটা চরিত্রের খোলস ছেড়ে বেরানোর সময় নেওয়া উচিত।