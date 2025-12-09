Tare Dhori Dhori Mone Kori: বৃন্দাবনের প্রেক্ষাপট, শাড়ি থেকে উঁকি দিল পল্লবীর নাভি! তারে ধরি ধরির প্রোমো দেখে চটল একাংশ

সেই ‘নিম ফুলের মধু’ শেষ হওয়ার লম্বা সময় পর, ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ দিয়ে ছোটপর্দায় ফিরছেন পল্লবী শর্মা। তাঁর কামব্যাক মেগা নিয়ে ভক্তদের উত্তেজনার কোনো শেষ নেই। এমনিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই পল্লবী। তাই তাঁর দেখা খুব একটা পান না ভক্তরা। সিরিয়াল আসা মানেই পছন্দের নায়িকাকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া! এর চেয়ে বড় জিনিস আর কী বা হতে পারে। তবে দেখা গেল তারে ধরি ধরি মনে করি-তে পল্লবীর শাড়ি পরার ধরন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে নতুন সমালোচনা।
বৃন্দাবনে প্রেক্ষাপটে দেখানো সেই দৃশ্য। একটু শুরু থেকেই বলা যাক। ধারাবাহিকের প্রথম প্রোমো আসে মাসখানেক আগে। তবে সেখানে গল্পের আভাস মেলেনি। এরপর লম্বা সময় পর, স্লট ঘোষণা। তারওপরে সোমবার রাতে এসেছে সম্পূর্ণ প্রোমো। যেখানে দেখা যায় ভক্তিরসে বিভোর নবদ্বীপের এক বনেদী বাড়ি। সকলের আদরের বৌমা পল্লবী, নাম রূপমঞ্জরী। আর তাঁর স্বামীও কৃষ্ণভক্ত, নাম গোরা। এত সুন্দর একটা সংসার পাইয়ে দেওয়ার জন্য রূপমঞ্জরী ধন্যবাদ দেয় ভগবানকে। এদিকে সংসার ত্যাগ করে গোরা। স্বামীকে খুঁজতে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ঘুরে রূপমঞ্জরী পৌঁছয় বৃন্দাবন। সেখানেই স্বামীকে দেখে সাধুর বেশে। দৌড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায় সে। গোরা তাকে অবাক করে বলে ওঠে, ‘ভিক্ষাং দেহি’!
আর এই দৌড়ে আসার দৃশ্যতেই শাড়ি সরে গিয়ে নাভি বেরিয়ে আসে পল্লবীর। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘খাপ পঞ্চায়েত’ বসিয়েছে একাংশ। যদিও পল্লবীর ভক্তরা তাঁর হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। একজন লেখেন, ‘তাও একটা ধর্মীয় সিরিয়ালে, অন্য কোথাও হলে কিছু বলতাম না’। আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘এটা দৃষ্টিকটু। পল্লবীকে এমন বেহায়ার মতো নাভি দেখিয়ে সিরিয়াল করতে হবে ভাবিনি। ও যা গুণী শিল্পী নিজের ডায়লগ দিয়েই দর্শককে মাতিয়ে দিতে পারে।’
এক পল্লবী ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘একটা দৌড়ানোর দৃশ্যে আঁচল সরে গিয়ে নাভি দেখা যাচ্ছে বলে আপনারা এত কথা বলছেন। আর এখন তো নায়িকারা ওড়না ছাড়া বুক দেখিয়ে ঢ্যাং ঢ্যাং করে সিরিয়াল করছে’। আরেকজন লেখেন, ‘যেমন নোংরা মানসিকতা, তেমনই চিন্তাভাবনাও।’
তারে ধরি ধরি মনে করি ধারাবাহিকে পল্লবীর বিপরীতে থাকছেন বিশ্বরূপ বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। পল্লবীর শাশুড়ির চরিত্রে থাকছেন রীতা দত্ত চক্রবর্তী, শ্বশুরের ভূমিকায় থাকছেন দুলাল লাহিড়ি। আবার নিম ফুলের মধু থেকে মানসী সেনগুপ্তও থাকছেন। মিশকা হয়ে খ্যাতি পাওয়া অহনা দত্তকেও দেখা যাবে এই ধারাবাহিকে।
News/Entertainment/Tare Dhori Dhori Mone Kori: বৃন্দাবনের প্রেক্ষাপট, শাড়ি থেকে উঁকি দিল পল্লবীর নাভি! তারে ধরি ধরির প্রোমো দেখে চটল একাংশ