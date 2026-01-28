খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না পল্লবীর! সন্ধান দিতে পারলেই পাবেন নগদ পুরস্কার, ব্যাপার কি?

খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না পল্লবীর! সন্ধান দিতে পারলেই পাবেন নগদ পুরস্কার, ব্যাপার কি?
পল্লবী শর্মা, ছোট পর্দার একজন সুপরিচিত অভিনেত্রী হিসাবেই পরিচিত সকলের কাছে। নিম ফুলের মধু ধারাবাহিকে দীর্ঘদিন অভিনয় করেছিলেন তিনি। কিছুদিন আগে জি বাংলার পর্দায় আবার নতুন ধারাবাহিকের হাত ধরে সিরিয়ালে কাম ব্যাক করেছেন পল্লবী।
জি বাংলার নতুন ধারাবাহিক ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ধারাবাহিকে বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন তিনি। ভালোবাসা এবং ভক্তির একটি অনবদ্য মেলবন্ধন রয়েছে এই ধারাবাহিকে। ধারাবাহিকে নায়কের নাম গোরা ও নায়িকার নাম রূপমঞ্জরী।
এই ধারাবাহিকে অদ্বিতীয়া এবং রূপমঞ্জরী দুই চরিত্রই অভিনয় করছেন পল্লবী। গল্পের প্লট অনুযায়ী গোরা রূপমঞ্জরীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং তখনই স্ত্রীকে খোঁজার জন্য একটি লিফলেট তৈরি করেছিল সে। সেই লিফলেট সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে খানিক মজা করলেন পল্লবী।
ধারাবাহিকের সেই লিফলেট শেয়ার করে পল্লবী লেখেন, সন্ধান দিতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার। যদিও এই পুরস্কারের অর্থ লিফলেটের মধ্যেও জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। সঙ্গে আবার রয়েছে দুটি নাম্বারও। যদিও ভালো করে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন দুটি নম্বরই ৯ অক্ষরের দুটি নম্বর।
পল্লবীর এই মজার পোস্টে তাল মিলিয়ে কমেন্ট করেছেন ভক্তরাও। একজন লিখেছেন, ‘হ্যাঁ দেখেছি তো কিন্তু নটা ডিজিট কিভাবে আপনাকে খবর দেবো বলুন।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘আপনার সঙ্গেই আছে এবার টাকাটা পাঠিয়ে দিন।’ তৃতীয় একজন লিখেছেন, ‘গোরার বাড়িতেই তো পাওয়া যাবে।’
একজন আবার মজা করে লিখেছেন, ‘এই অফারটা কি লিমিটেড টাইম নাকি আজীবন?’ সৌরভ পন্ডিত নামের একজন লিখেছেন, ‘কবে হারালে?’ শুভ্রজিৎ সায়ন্তনী গুপ্ত নামের এক নেটপাড়ার বাসিন্দা লিখেছেন, ‘জি বাংলায় পেয়ে যাবেন।’
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে ধারাবাহিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গোরার থেকে অদ্বিতিয়াকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কুন্তলিনী সবরকম চেষ্টা করছে। কিন্তু গ্যাস পাইপ ক্লিক করে দেওয়ার পরেও কপাল জোরে বেঁচে যায় অদ্বিতিয়া। এর মধ্যে আবার গোরার মা অদ্বিতীয়ার চাকরি করতে চাওয়া একেবারেই পছন্দ করে না কিন্তু অদ্বিতিয়া তা মেনে না নেওয়ায় বাড়ির সদর দরজায় একটি লক্ষণ রেখা টেনে দেয় গোরা। এরপর? জানতে দেখতে থাকুন ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’।
