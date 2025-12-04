Edit Profile
    বরের কাঁধে মাথা রেখে ৮ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে আদুরে বার্তা পাওলির! পশ্চিমবঙ্গ নয় কোথায় নায়িকার শ্বশুরবাড়ি জানেন?

    টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী পাওলি দাম। সিরিজ হোক বা সিনেমা সর্বত্রই দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। ক্যামেরার সামনে যথেষ্ঠ সাবলীল ও সাহসী পাওলি। তাই তা নিয়ে নানা চর্চা হয়েছে নানা সময়। তবে ব্যক্তিগত জীবনকে লাইমলাইট থেকে একটু সরিয়েই রাখেন নায়িকা। তবে বিশেষ দিনগুলো এর ব্যাতিক্রম, যেমন তাঁর বিবাহবার্ষিকী।

    Updated on: Dec 04, 2025 11:08 PM IST
    By Sayani Rana
    টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী পাওলি দাম। সিরিজ হোক বা সিনেমা সর্বত্রই দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। ক্যামেরার সামনে যথেষ্ঠ সাবলীল ও সাহসী পাওলি। তাই তা নিয়ে নানা চর্চা হয়েছে নানা সময়। তবে ব্যক্তিগত জীবনকে লাইমলাইট থেকে একটু সরিয়েই রাখেন নায়িকা। তবে বিশেষ দিনগুলো এর ব্যাতিক্রম, যেমন তাঁর বিবাহবার্ষিকী।

    বরের কাঁধে মাথা রেখে ৮ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে আদুরে বার্তা পাওলির!
    বরের কাঁধে মাথা রেখে ৮ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে আদুরে বার্তা পাওলির!

    দেখতে দেখতে বর অর্জুন দেবের সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন ৮টা বছর। স্বামীর সঙ্গে একাধিক ছবি পোস্ট করে বিবাহবার্ষিকীতে মিষ্টি পোস্ট করলেন পাওলি। ঢিলেঢালা নীল ডেনিম, আর লাল-কালো পঞ্চুতে ধরা দেন পাওলি। অন্যদিকে, অর্জুনের পরনে ছিল নীল রঙের ডেনিম আর সাদা রঙের শার্ট। বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অসমে গিয়েছেন নায়িকা সেখান থেকেই তিনি ছবিগুলি ভাগ করে নেন।

    একটি ছবিতে বরের কাঁধে মাথা রেখে তাঁকে দেখা যায়। আর একটি ছবিতে তিনি কফির কাপ হাতে বাগানে নজরকাড়েন। কখন বাগানের অর্কিড নিয়ে নায়িকাকে আনন্দে মেতে উঠতে দেখা যায়। আবার কখনও বই হাতে নজরকাড়েন। ছবিগুলি পোস্ট করে পাওলি লেখেন, ‘অ্যানিভার্সারি এডিশন, ৮ বছর আর এখনও চলছে।’

    প্রসঙ্গত, অর্জুন অসমের গুয়াহাটির বাসিন্দা। প্রায়ই শ্বশুরবাড়ি গুয়াহাটিতে পাড়ি দেন পাওলি। শ্বশুরবাড়ির সকলের সঙ্গে তাঁর খুবই ভালো সম্পর্ক। তাঁর স্বামী অর্জুন প্রথমে ইনদওরে, তার পর সান ফ্রান্সিসকোয় পড়াশোনা করেন। এরপর পৈতৃক ব্যবসার যোগ দেওয়ার জন্য দেশে ফেরেন। তাঁদের ২০১৭ সালে বিয়ে হয়। তবে তার দু' বছর আগে পাওলির সঙ্গে আলাপ হয় অর্জুনের। এক পুজো পরিক্রমায় ইতালীয় কনসাল জেনারেলের দেওয়া পার্টিতেই কলকাতায় আসেন অর্জুন। সেই পার্টিতে ছিলেন পাওলিও। সেখানেই তাঁদের পরিচয় হয়।

