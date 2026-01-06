বন্ধু অনুপমের প্রাক্তন পিয়াকে বিয়ে করে ব্যাপক ট্রোল হন পরম! 'গণ্ডারের চামড়া তৈরি করেছি…', যা বললেন নায়ক

Edit Profile
    Published on: Jan 06, 2026 10:30 AM IST
    By Sayani Rana
    বন্ধু অনুপম রায়ের প্রাক্তন স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তীকে বিয়ে করার জন্য ব্যাপক ভাবে ট্রোলিংয়ের শিকার হতে হয়েছিল পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে। বাদ যাননি পিয়াও। সেই সময় এই প্রসঙ্গে মুখ না খুললেন এবার তা নিয়ে নিজের মনোভাব ভাগ করে নিলেন নায়ক।

    অরিজিৎ চক্রবর্তীর পডকাস্টে এই প্রসঙ্গে নায়ককে বলতে শোনা যায়, ‘আমি বিয়ের সময় এই গণ্ডারের চামড়াটা তৈরি করেছি। আমি দেখেছি যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কী মনে করি, অর্থাৎ সমাজ, রাজনীতি নিয়ে আমার কী ধারনা তা শেয়ার করে কাজ নেই। কারণ আমি কোনো দেশ বদলাতে যাচ্ছি না। যেটা আমার কাজ আমি সেই মতামত আমার নিজের কাছে রাখি। আর যদি তা নিয়ে লিখি, তাহলে কমেন্ট অফ করে দেব আর দেখবই না।’

    তিনি আরও বলেন, ‘বিয়ের পর যখন দেখলাম একটা বীভৎস কাণ্ড শুরু হল, তখন আমি কিছু দিনের জন্য ওই সব আমার উপর প্রভাব ফেলেছিল, মোটামুটি ৪-৫ দিনের জন্য। মানুষ যে ধরনের কথা লেখে বা লিখতে পারে একটি পাবলিক ফোরামে সেই ন্যায় বোধ বা নীতিবোধের মধ্যে দিয়ে বড় হইনি। ফলে সাংঘাতিক ধাক্কা লেগেছিল। আমাকে বলছে বলে নয়, কিন্তু এই কথাগুলো লেখা যায়? এখানে নেমেছে? এটাই ভাবইয়ে ছিল। কিন্তু নেমেছে, আমি কী করব? আমার কিছু করার নেই। তখন থেকে গণ্ডারের চামড়া তৈরি করি।'

    প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে গায়ক অনুপম রায়ের সঙ্গে পিয়া চক্রবর্তীর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন তাঁরা। ২০২১ সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এর পর পিয়ার বন্ধুত্ব হয় অভিনেতা পরম চট্টপাধ্যায়ের সঙ্গে। পরিচয় যদিও আগে থেকেই ছিল। অনুপমের সূত্রেই তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। তবে অনুপমের সঙ্গে বিচ্ছেদে পর তাঁদের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়। তারপর তা গড়ায় প্রেমে।

    বহুদিন ধরেই তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন শোনা গেলেও পরম বা পিয়া কেউই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে সরাসরি মুখ খোলেননি। তারপর হঠাৎ করেই সকলকে চমকে দিয়ে এক শীতের সকালে ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে আইনি বিয়ে সারেন তাঁরা। তারপর তাঁদের প্রীতিভোজের জমজমাট অনুষ্ঠানও হয়। আর সেখানে টলিপাড়ার অনেকেই হাজির হন। তবে এই সবটা নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয় সমাজমাধ্যমে।

    নেটিজেনরা অনুপমের প্রসঙ্গ টেনে নানা ভাবে পরম-পিয়াকে কটাক্ষ ও ট্রোল করতে থাকেন। সেই ট্রোল একসময় নোংরামির পর্যায় পৌঁছে যায়। কিন্তু সেই সব নিয়ে কখনওই পরমব্রত বা পিয়া কাউকেই প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি।

    তবে এরপর অনুপমও ফের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন গায়িকা প্রশ্মিতা পালের সঙ্গে। তারপর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। এরপর সামনে আসে পিয়ার মা হওয়ার খবর। চলতি বছরেই পুত্র সন্তানের জন্ম দেন পরম-পিয়া।

