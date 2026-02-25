Edit Profile
    'অভিনেতা হতে চাইনি কোনওদিন…', ২৭ বছর আগের কোন স্মৃতিতে ডুব দিলেন পরমব্রত?

    Published on: Feb 25, 2026 3:25 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কিছুদিন আগেই বঙ্গভূষণ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। তবে তিনি শুধুমাত্র একজন অভিনেতা হিসেবে নয়, একজন সফল পরিচালক হিসেবেও পরিচিত সকলের কাছে। সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে পরমব্রত করলেন স্মৃতি রোমন্থন। জানালেন, জীবনের প্রথম কাজের অভিজ্ঞতার কথা।

    ২৭ বছর আগের কোন স্মৃতিতে ডুব দিলেন পরমব্রত?

    স্টুডিও পাড়ায় দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে পরমব্রত লেখেন, ‘সময়টা তখন ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে কোনও এক সময়। আমি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় প্রবেশ করেছিলাম, প্রথমবার ক্যামেরার সামনে হাজির হতে। শোয়ের নাম ছিল হাফ চকলেট।’

    পরমব্রত লেখেন, ‘আমি সিনেমা বানাতে চেয়েছিলাম কিন্তু অভিনেতা হওয়ার কোনও পরিকল্পনা কখনও করিনি। হাফ চকলেট ৯০ দশকের সেই শিশুর কাছে তৎকালীন কিংবদন্তি অঞ্জন দত্তের সঙ্গে সময় কাটানো এবং সিনেমা তৈরির প্রক্রিয়া সরাসরি দেখার একটি মজাদার সুযোগ ছিল। সত্যি কথা বলতে আয়ের লোভও ছিল কিছুটা। কিন্তু এটা চালিয়ে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা ছিল না।’

    অভিনেতা লেখেন, ‘কিন্তু নিয়তি অন্যরকম ভেবেছিল। দেড় বছরের মধ্যে আমি একজন নিয়মিত টিভি অভিনেতা হয়ে উঠলাম। আমার প্রাথমিক অভিনয়ের বেশিরভাগ কাজ যেমন মৈনাক উপাখ্যান, অন্তরালে, এক আকাশের নীছের কিছু অংশ, উৎসবের রাত্রি পর্যন্ত বেশ কয়েকটি টেলিফিল্ম (কিংবদন্তি টিভি জায়ান্ট, প্রয়াত যীশু দাশগুপ্তের অধীনে একটি দৈনিক ধারাবাহিকে আমার শেষ ভ্রমণ) এই স্টুডিওয়ে শুট করা হয়েছিল। আজ আমি এই স্টুডিওতে গিয়েছিলাম, প্রায় ১৫ বছর পর। (এমন কিছুর জন্য যা তুমি কয়েকদিন পরেই জানতে পারবে), আর সত্যি বলতে এই স্মৃতিচারণ আমার জন্য খুব কষ্টের ছিল।’

    পরম আরও লেখেন, ‘প্রায় প্রত্যেক পরিচালক, প্রযোজক, চিত্র গ্রাহক, মেকআপ শিল্পী যাদের মধ্যে অনেকেই এখন আর বেঁচে নেই তাদের আত্মা শান্তিতে থাকুক। এই ভুতুড়ে স্টুডিওর মেঝের গল্প, ঐতিহাসিক মেকআপ রুমের বিষন্ন বিকেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এবং ধারাবাহিকের সেটে যোগদানের মধ্যে ব্যস্ত ভ্রমণ।’

    সবশেষে অভিনেতা লেখেন, ‘প্রায় ২৫ বছরের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। উত্থান,পতন, দুঃখ,আনন্দ, ব্যর্থতা সাফল্য, বিরতি এবং প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে। প্রতিভা বসু তার বইয়ের নামকরণে একেবারে ঠিক কথাই লিখেছিলেন, স্মৃতি সত্যিই সুখের। মিচেলও ঠিক ছিলেন, রঙ করা ঘোড়াগুলো উপরে নিচে যায়, আমরা সবাই সময়ের ক্যারোসেলে বন্দী।’

