নডির গাল ভরা হাসি, সবে কয়েকটা দাঁত উঠেছে পরম-পুত্রের! ছেলের ছবি দিয়ে কী লিখলেন পিয়া?

১ জুন পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তী। দেখতে দেখতে খুদে বয়স ৮ মাস। তবে এখন থেকেই তাঁকে মাঝে মধ্যেই পরম-পিয়া অনুরাগীরা সমাজমাধ্যমে দেখতে পান। শুক্রবারও খুদে নডির একটা মিষ্টি ছবি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন পিয়া।
গত বছরের ১ জুন পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তী। দেখতে দেখতে খুদে বয়স ৮ মাস। তবে এখন থেকেই তাঁকে মাঝে মধ্যেই পরম-পিয়া অনুরাগীরা সমাজমাধ্যমে দেখতে পান। শুক্রবারও খুদে নডির একটা মিষ্টি ছবি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন পিয়া।
'বড়পিসি'র কোলে গাল ভরা হাসি নিয়ে ধরা দেয় পরম-পুত্র। আর সেই হাসির ঝলকেই দেখা যায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট দাঁত হয়েছে খুদের। নিষাদের সেই মিষ্টি হাসি মন কাড়ল নেটপাড়ার।
শুক্রবার পিয়া তাঁর ইনস্টাগ্রামে খুদের একটা মিষ্টি ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে একেবারে দুষ্টু আর উচ্ছ্বাস মাখা হাসিতে দেখা মেলে মিষ্টি নডির। কুকুর ছানা প্রিন্ট করা সাদা টি-শার্টে দেখা মেলে তার। ‘বড়পিসি’র কোলে ছিল সে। সেই ছবিটি স্টোরিতে শেয়ার করে পিয়া লেখেন, ‘বড়পিসির খুব মজা।’ এর আগেও রবিবার পিয়া ছেলের হাসিমাখা ছবি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছিলেন। তাছাড়াও মাঝে পরমব্রত সঙ্গে নডিকে শ্যুটিংয়ের সেটেও দেখা গিয়েছিল। ছেলেকে নিয়ে শ্যুটিং ফ্লোরে গিয়েছিলেন পরমব্রত। কাজের সঙ্গে সঙ্গে সামাল দিচ্ছিলেন বাবার দায়িত্বও। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি নিজেই পোস্ট করে তিনি ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘ব্রিং ইউর বয় টু ওয়ার্ক ডে।’ অর্থাৎ কাজের জায়গায় সন্তানকে নিয়ে আসার দিন।
প্রসঙ্গত, গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মা-বাবা হওয়ার খবর ভাগ করে নেন পরমব্রত ও পিয়া। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে দু'জনে করেছিলেন আইনি বিয়ে। পিয়া পেশায় একজন সমাজকর্মী। একটি এনজিওর সঙ্গে কর্মরত তিনি। সেখান থেকে তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়েছিলেন মে মাস নাগাদ। তবে ছেলের জন্মের কয়েকমাস পর থেকেই তিনি ফের কাজে ফেরেন।বর্তমানে মাঝে মাঝে সমাজমাধ্যমেও তাঁকে মনোরোগ নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়।
ছেলের জন্মের আগে অনাগত সন্তানের জন্য বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে, একটি বাড়ি কিনেছিলেন পরমব্রত আর পিয়া। যাতে খোলামেলা পরিবেশে বড় হতে পারে তাঁদের সন্তান। পাড়ার মাঠে বা পার্কে খেলা করতে পারে, আশেপাশের মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে, আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চর মতোই বড় হয়ে ওঠে, মা-বাবার তারকা-খ্যাতির উপরে উঠে।