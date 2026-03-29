    Parambrata-Piya Son: ফোকলা দাঁতে গালভরা হাসি, চোখে ওভারসাইজড সানগ্লাস! রবি সকালে হাজির পরম-পিয়া পুত্র

    ২০২৫ সালের জুন মাসে জন্ম নডি ওরফে নিষাদের। বয়স এখন তাঁর ৯ মাস। রবিবারের সকালে নেটপাড়ার মন ভরাল নডিবাবুর কিউট ফোটোখানা, আর অবশ্যই তার গালভরা হাসি। 

    Mar 29, 2026, 12:41:37 IST
    By Tulika Samadder
    রবিবার সকাল-সকাল নেটপাড়ার মুখে চওড়া হাসি আনল পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া সেনগুপ্তর ছোট্ট রাজপুত্র নিষাদ। ২০২৫ সালের জুন মাসে জন্ম নডি ওরফে নিষাদের। আর শুধু মা-বাবা নয়, সে সোশ্যাল মিডিয়ারও নয়নের মণি।

    নডিবাবুর ছবি দিলেন মাম্মা পিয়া।

    নডির ছবি শেয়ার করে নিলেন মাম্মা পিয়া সেনগুপ্ত। এক গাল হাসি খুদের, চোখে তার একটা সাদা রঙের ওভারসাইজড সানগ্লাস। ব্রাউন রঙের টি-শার্ট গায়ে। একগাল হাসিতে দেখা গেল, উপরের পাটিতে বেশ কয়েকটা দাঁত উঠেছে নডির। যদিও নীচের পাটিতে মাত্র দুটো দাঁত। ক্যামেরায় কী সুন্দর করে পোজ দিয়েছে সে! ছেলের ছবি শেয়ার করে পিয়া লিখলেন, ‘হ্যাপি সানডে ফোকস #নডিচন্দ্র’।

    নডির ছবিতে এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, ‘হ্যাঁ, কিউটি পাই, আমি জানি ২০২৬ সালের বসন্তে ওভারসাইজড সানগ্লাস একটা বড় ফ্যাশন ট্রেন্ড। হুমম… আর কেউ একজন তো ক্যামেরা দেখে একদমই লজ্জা পায় না!’ আরেকজন লেখেন, ‘ও লে বাবা! কী যে মিষ্টি লাগছে’। অন্যজন লিখলেন, ‘নডির অনেকগুলো দাঁত হয়েছে তো’!

    টলিউড অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং পিয়া চক্রবর্তী ২০২৩ সালের ২৭ নভেম্বর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২৫ সালের ১ জুন, জামাইষষ্ঠীর দিনে এই দম্পতি তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। ছেলে হয় পরমব্রত ও পিয়ার। এরপর সেই বছরেরই দুর্গাষ্টমীর দিনকে প্রথমবার ছেলেকে সামনে আনেন তাঁরা। ছেলেকে পিয়া ডাকেন নডি, আর বাবা পরমব্রত ডাকেন জুনিয়র। অবশ্য গুরুগম্ভীর একটা ভালো নামও রয়েছে, নিষাদ। এই নামের প্রধান অর্থ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের সাতটি সুরের সপ্তম বা শেষ সুর। এই নামের আরেকটি অর্থ হলো—যাকে দুঃখ বা বেদনা ছুঁতে পারে না।

    পরমব্রতর মতো গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যুক্ত নন পিয়া। তিনি পেশায় সমাজসেবী ও স্বাস্থ্যকর্মী (Mental Health Professional) । কলকাতার একটি মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার সংস্থায় কাজ করেন এবং HEDS (Health & Ecodefence Society) নামক সংস্থার সিইও-র দায়িত্ব পালন করছেন। সঙ্গে গায়িকাও। তাঁর ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের গান বেশ পছন্দও করেন তাঁদের অনুরাগীরা।

    একসময় পিয়া গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন গায়ক অনুপম রায়ের সঙ্গে। তবে ২০২২ সালে পাঁচ বছরের সম্পর্ক ভাঙে। ডিভোর্স হয় পরমব্রত ও পিয়ার। এরপর ২০২৩ সালে খানিক গোপনেই সব আয়োজন করে আইনি বিয়ে করেছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় আর পিয়া চক্রবর্তী। সেই সময় নেটপাড়ার প্রবল ট্রোলে পড়তে হয় তাঁদের। তবে সেসবই অতীত, আপাতত তিন-মূর্তির সুখের সংসার।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

