মাম্মার মাথার কাছে নডি, ছেলের সঙ্গে আদুরে পিয়া! পরম-পুত্রের মিষ্টি ছবি কাড়ল মন

মাম্মার মাথার কাছে নডি, ছেলের সঙ্গে আদুরে পিয়া! পরম-পুত্রের মিষ্টি ছবি কাড়ল মন
২০২৫ সালের জুন মাসে জন্ম হয় পরমব্রত ও পিয়ার ছেলের। খুদের নাম রেখেছেন তাঁরা নিষাদ। আর মা তাকে ডাকে নডি বলে। পরমব্রতর জন্য সে ‘জুনিয়র’।
পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় আর পিয়া চক্রবর্তীর ছোট্ট খুদে নডি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব জনপ্রিয়। যদিও বয়স এখন তাঁর মাস সাতেক। বাবা বা মা, মাঝেসাঝেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেলের ঝলক ভাগ করে নেন। আর তা মন কেড়ে নেয় নেটপাড়ার।
পরমব্রত পুত্রর আদুরে মুহূর্ত
এবার যেমন মাম্মা পিয়ে ছেলের আর নিজের একটি ছবি শেয়ার করলেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে খাটে শুয়ে আছে পিয়া। পাশেই একটা ছোট্ট সাদা সফট টয়। আর মায়ের মাথার কাছে নডিবাবু। তিনি আবার পিয়ার কপালের উপর হাত রেখে মায়ের কোল ঘেঁষে আদর খেতে ব্যস্ত। আর ছবির উপর লেখা ক্যাপশন থেকেই স্পষ্ট সকাল সকাল এভাবেই দিনটা শুরু হয় মা আর ছেলের।
পরমব্রত-পিয়ার সংসার
২০২৩ সালে বিয়ে করেছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় আর পিয়া চক্রবর্তী। ২০২১ সালে পিয়ার সঙ্গে ডিভোর্স হয় তাঁর তৎকালীন স্বামী গায়ক অনুপম রায়ের। ৫ বছর সংসার করেছিলেন অনুপম ও পিয়া। যদিও কোনো সন্তান হয়নি তাঁদের। এরপর পরমব্রতর সঙ্গে আইনি বিয়ে। আর বিয়ের দেড় বছর পর ছেলের মা-বাবা হন।
সংগীতের প্রতি ভালোবাসা থেকেই ছেলের নাম নিষাদ
পরমব্রত ও পিয়ার ছেলের ভালো নাম নিষাদ। এই নামের প্রধান অর্থ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের সাতটি সুরের সপ্তম বা শেষ সুর। এই নামের আরেকটি অর্থ হলো—যাকে দুঃখ বা বেদনা ছুঁতে পারে না। তবে সংগীতের প্রতি ভালোবাসা থেকেই ছেলের নাম নিষাদ রেখেছেন। দুজনেই অবসর সময়ে গান করতে ভালোবাসেন। এমনকী, বাড়ির বৈঠকখানাতেও গান ধরেন দুজনে। যার ঝলক কখনো কখনো মেলে সোশ্যাল মিডিয়া সূত্রে।
কোন পেশায় আছেন পিয়া?
সন্তান জন্মের পরে ছুটি নিয়েছিলেন পরমব্রত আর পিয়া দুজনেই। টলিউডের সঙ্গে সখ্যতা থাকলেও, পিয়া কিন্তু কাজ করেন মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী (Mental Health Professional) সমাজসেবী হিসেবে। তিনি কলকাতার একটি মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার সংস্থায় কাজ করেন এবং HEDS (Health & Ecodefence Society) নামক সংস্থার সিইও-র দায়িত্ব পালন করছেন।
পরমব্রতর শেষ কাজ
কাজের সূত্রে, ২০২৫ সালের ১ মে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অলৌকিক থ্রিলার সিরিজ 'ভোগ' এসেছে। এছাড়া গত বছর তাঁর পরিচালনায় মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যতম ছবি হলো 'এই রাত তোমার আমার'। 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে', 'ইফ ট্রুথ বি টোল্ড', 'জিদ্দি ইশক', 'দ্য পাপেটস টেল' নামক সিনেমায় কাজ করেছেন। ছোট পর্দায় আসতে চলা একটি মেগা কমলা নিবাসে তাঁর কাজ করার কথা রয়েছে।