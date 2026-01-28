Edit Profile
    Parambrata School: এখান থেকেই গানের প্রতি ভালোবাসা! কোন স্কুলের ছাত্র ছিলেন পরমব্রত? সেখানে পড়ার খরচ কত?

    এক সাক্ষাৎকারে নিজের ছোটবেলার স্কুলের সম্পর্ক পরমব্রত জানিয়েছিলেন যে, গানের প্রতি তাঁর যে টান, তাঁর যে দখল, তার পিছনে রয়েছে তাঁর স্কুলই।

    Published on: Jan 28, 2026 5:14 PM IST
    By Tulika Samadder
    পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে বাংলার হার্টথ্রব বললেও ভুল হয় না। তাঁর সুপুরুষ চেহারার ভক্ত অনেকেই। অভিনয়ের সঙ্গেপরিচালক-প্রযোজক হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সঙ্গে লেখাপড়াতেও কিন্তু বেশ ভালো ছিলেন অভিনেতা। এমনকী, বিদেশে গিয়েও করেন লেখাপড়া। তেমনই ভালো গান করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় হামেশাই তাঁর গান গাওয়ার বা গিটার বাজানোর ভিডিয়ো হয় ভাইরাল। এক সাক্ষাৎকারে নায়ক জানিয়েছিলেন যে, গানের প্রতি তাঁর যে টান, তাঁর যে দখল, তার পিছনে রয়েছে তাঁর স্কুলই।

    কোন স্কুলের ছাত্র পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।
    পরমব্রত এক পডকাস্টে এসে জানিয়েছিলেন যে দোলনা ডে স্কুলে লেখাপড়া তাঁর একদম শুরুতে। অভিনেতা জানিয়েছেন, ‘আমার স্কুল বললে এখনো আমি দোলনা ডে স্কুলেরই নাম নেই। কারণ ওই স্কুলই আমার ফাউন্ডেশন তৈরি করেছে। দোলনা ভীষণভাবে একটা মিউজিক্যাল স্কুল। কোনো স্কুলে দেখবে না তুমি আধ ঘণ্টা বা ৪০ মিনিট ধরে অ্য়াসেম্বলি হয়। দোলনায় হত। একেকদিন একেকরকমের গান হত। একটা প্রার্থনা সংগীত হত প্রথমে, তারপর হয়তো কোনোদিন সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোনার ফোক সংগীত হল, একদিন ইংরেজি গান হল, একদিন হয়তো পুরো সময়টা রবীন্দ্র সংগীত গাওয়া হল। এটা আমাকে গান শেখা, গান চেনায় সাহায্য করেছিল। আমার বাবা এটা খুব পছন্দ করতেন।’

    আরও পড়ুন: ‘আরও উঁচুতে ওড়ার সময় এটা…’! প্লে ব্যাক থেকে অবসর অরিজিতের, শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট শ্রেয়ার

    এরপর দোলনা স্কুল ছেড়ে পাঠভবনে পড়াশোনা করেন পরমব্রত। জানান, ‘বাবার একেবারে মত ছিল না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বাবা বলেছিলেন যে, গানটা বন্ধ হয়ে যাবে’। এরপর পরমব্রত ইংরেজিতে স্নাতক হন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

    দোলনা ডে স্কুলে লেখাপড়ার খরচ কত?

    ১৯৭২ সালে ক্রেস স্কুলটি শুরু হয়েছিল। ওয়ার্কিং বাবা-মায়েদের মধ্যে এই স্কুলটি বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়। যা বাচ্চাদের কাছে ‘বাড়ি থেকে দূরে আরও এক বাড়ি’। ) গত ৫০ বছর ধরে দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় স্কুল এটি। একেবারে প্রি স্কুল থেকে ক্লাস টুয়েলভ অবধি ছেলেমেয়েরা এখানে লেখাপড়া করেন।

    স্কুলটির ওয়েবসাইট অনুসারে, ভর্তি হতে লাগে ৬০, ০০০ টাকা। যা একবারই দিতে হয়। এরপর প্রতি বছর সেশন চার্জ ১০ হাজার টাকা। মাসে দিতে হয় ৫২৫০ থেকে ৫৬৭০ টাকা। এছাড়াও যারা ডে কেয়ারের সুবিধা নিতে চান তাঁদের আরও দিতে হয় মাসে ৪৫০০ টাকা।

