    তৃণার হাতে মানসিক হেনস্থার অভিযোগে পরশুরাম ছাড়ে অভিনব,নতুন লাট্টু হচ্ছে এই খুদে

    পর্দার মায়ের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পরশুরাম থেকে সরে দাঁড়ান খুদে অভিনব। তৃণার বিরুদ্ধে উগরেছিলেন ক্ষোভ। এবার লাট্টুর চরিত্রে দেখা যাবে কাকে?

    Mar 20, 2026, 20:15:48 IST
    By Priyanka Mukherjee
    স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘পরশুরাম আজকের নায়ক’ শুরু থেকেই দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। টানটান অ্যাকশন আর পারিবারিক ড্রামার মাঝে ছোট বড় সব চরিত্রই এখানে সমান গুরুত্ব পায়। তবে সম্প্রতি ধারাবাহিকের অন্যতম কিউট এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ‘লাট্টু’-কে নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এই চরিত্রে দেখা মিলত খুদে অভিনেতা অভিনব বিশ্বাসের। কিন্তু জানুয়ারির শেষেই শো ছেড়ে বেরিয়ে যায় এই শিশুশিল্পী।

    প্রযোজনা সংস্থা বা চ্যানেল নয়, বরং সিরিয়ালের নায়িকা তৃণা সাহার বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ অভিনব ও তাঁর পরিবারে। তটিনীর বিরুদ্ধে মানসিক অত্য়াচারের অভিযোগ এনেছিল খুদে অভিনেতা।

    এবার সামনে এল বড় আপটেড। অভিনবের জায়গায় নতুন লাট্টু হিসেবে এন্ট্রি নিচ্ছেন শিশুশিল্পী সার্থক মল্লিক।

    কেন সিরিয়াল ছাড়েন অভিনব?

    অভিনব জানিয়েছে, সিরিয়ালের ফ্লোরে অভিনবর ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছে খুদে অভিনেতা সেইসময় জানিয়েছিল, মনের কথা। সেখানে দেখা যাচ্ছে পরিচালক একটি দৃশ্য বোঝাচ্ছেন, সেখানে কাকে কোথায় দাঁড়াতে হবে, খুদে কি সংলাপ বলবে সবটাই বলা হচ্ছে। কিন্তু তার মাঝখানে হঠাৎ করেই তৃণা মজা করতে শুরু করেন। যদিও অভিনব ও তাঁর পরিবারের কথায় এটি আদপে বাঁকা ইঙ্গিত। পরিচালক তৃণাকে খানিক সরে দাঁড়াতে বললে নায়িকা বলেন, ‘ওরে বাবা! পরশুরামকে আমি জায়গা ছাড়ব না, ওর নামেই তো সিরিয়াল। তাহলে চলবে কী করে! এই তো লাট্টু বলল’। পরিস্থিতি সামলেইন্দ্রজিৎ বলেন, ‘ব্য়াপারটা এবার অন্য়দিকে চলে যাচ্ছে…’।

    নতুন লাট্টু সার্থক
    এই ভিডিয়ো নিয়ে লাট্টুর দাবি, ‘ক্রমাগত হয়রানির আর অপব্যবহারের শিকার হতে হতে মানসিকভাবে আমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি আমি। শো ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার মা বাবা, কারণ আমার জন্য় তাঁরাও মানসিক উদ্বেগের শিকার। বারবার বারণ করা সত্ত্বেও আমাকে টার্গেট করা বন্ধ করা হয়নি’।

    কে এই সার্থক মল্লিক?

    নতুন লাড্ডু অর্থাৎ সার্থক মল্লিক কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই বেশ পরিচিত। তাঁর মিষ্টি মুখ আর সাবলীল অঙ্গভঙ্গি দর্শকদের নজর কেড়েছে। ধারাবাহিকের নতুন প্রোমো এবং শ্যুটিং ফ্লোর থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সার্থক ইতিমধ্যেই শ্যুটিং শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর আগমনে গল্পের গতি প্রকৃতিতে কোনো নতুন টুইস্ট আসে কি না, সেটাই এখন দেখার।

    দর্শকদের প্রতিক্রিয়া:

    টেলিভিশনের পর্দায় কোনো জনপ্রিয় চরিত্র হঠাৎ বদলে গেলে দর্শকদের মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগে। অভিনবর ‘লাট্টু’ বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, তাই সার্থক কতটা সফলভাবে সেই জায়গা দখল করতে পারেন, তা নিয়ে নেটপাড়ায় শুরু হয়েছে চর্চা। অনেকেই সার্থককে নতুন যাত্রার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

