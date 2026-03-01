হাসতে হাসতে পেটে ধরবে ব্যথা! আসছে মালামাল উইকলি ২, বড় খবর দিলেন পরেশ রাওয়াল

যখনই কমেডি ছবির কথা উঠে আসে, তখনই 'মালামাল উইকলি'র নাম শীর্ষে থাকে। আজও দর্শকদের প্রিয় কমেডি সিনেমার তালিকায় অবশ্যই জায়গা করে নেবে এটি। এই ছবিতে সব অভিনেতাই তাঁদের অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে ভক্তদের জন্য সুখবর। প্রিয়দর্শন পরিচালিত, ২০০৬ সালের সিনেমা 'মালামাল উইকলি'র দ্বিতীয় অংশ আসতে চলেছে। আর এই খবর নিশ্চিত করেছেন ‘খাদু’ পরেশ রাওয়াল স্বয়ং।
একদিকে যখন সবাই 'মালামাল উইকলি ২' এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছেন, অন্য দিকে তা নিশ্চিত করেছেন পরেশ রাওয়াল। হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পরেশ রাওয়াল বলেন, 'হ্যাঁ, এটা সত্যি। আমি এই সিনেমাটি করছি। এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে 'মালামাল উইকলি ২' তৈরি করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহে এটি উপভোগ করতে পারবেন। তবে বাকি তারকাদের সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া ছবিটির মুক্তির তারিখও ঘোষণা করা হয়নি।
'মালামাল উইকলি' কাস্ট প্রিয়দর্শন দ্বারা পরিচালিত। ২০০৬ সালের মূল সিনেমা এমন একটি গ্রামের গল্প ছিল, যেখানে লটারির টিকিট হারানো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এরপর সবাই চায় ওই টিকিটের ভাগ। ছবিতে প্রয়াত অভিনেতা ওম পুরী, রাজপাল যাদব, রীতেশ দেশমুখ, সুধা চন্দ্রনের মতো অভিনেতারা ছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে সাফল্য পেয়েছিল, এটি ৭ কোটি টাকা বাজেটে তৈরি হয়েছিল। এছাড়াও, ছবিটি ৪২.৭ কোটি টাকা আয় করে। এটি পরিচালনা করেছিলেন প্রিয়দর্শন।
মজার বিষয় হল প্রিয়দর্শন ২০১২ সালে ‘কমল ধামাল মালামাল’ নামে একটি সিনেমা পরিচালনা করেছিলেন, যা মালামাল উইকলির রিবুট হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। এতে আরও অভিনয় করেছিলেন পরেশ, রাজপাল, ওম, নানা পাটেকর প্রমুখ।