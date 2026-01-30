Edit Profile
    'আমার সঙ্গে তো কিছুই হয়নি... ', 'হেরা ফেরি ৩' নিয়ে সুর বদল পরেশ রাওয়ালের

    কমেডি প্রেমিক মানুষদের কাছে হেরাফেরি ৩ হতে চলেছে এমন একটি ছবি যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন তারা। এই ছবিতে আবার একসঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি ও পরেশ রাওয়ালকে। কিন্তু গত বছর এই ছবিটি ব্যাপক বিতর্কে সম্মুখীন হয়েছিল।

    Published on: Jan 30, 2026 9:20 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    কমেডি প্রেমিক মানুষদের কাছে ‘হেরা ফেরি ৩’ হতে চলেছে এমন একটি ছবি যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন তারা। এই ছবিতে আবার একসঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি ও পরেশ রাওয়ালকে। কিন্তু গত বছর এই ছবিটি ব্যাপক বিতর্কে সম্মুখীন হয়েছিল।

    সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে হঠাৎ করেই জানা যায় ‘হেরা ফেরি ৩’ বন্ধ হয়ে গিয়েছে কারণ পরেশ রাওয়ালের সঙ্গে অক্ষয় কুমারের বিবাদ তৈরি হয়েছে। নির্মাতার সঙ্গে সমস্যা তৈরি হওয়ায় হঠাত করেই পরেশ রাওয়াল ছবিটি ছেড়ে বেরিয়ে যান যার ফলে অক্ষয় কুমার পরেশ রাওয়ালের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

    কিন্তু তারপর আবার শুনতে পাওয়া যায় ছবিতে ফিরে এসেছেন পরেশ রাওয়াল। সব বিবাদ মিটে গিয়েছে। আগামী মার্চ অথবা ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়ে যাবে ছবির শুটিং। তাহলে কি সমস্ত বিবাদ মিটে গিয়েছে? কি বললেন পরেশ রাওয়াল?

    সম্প্রতি দ্যা কমেডি ফ্যাক্টরির সঙ্গে কথোপকথনে পরেশ রাওয়াল বলেন, ‘ছবিটি নিয়ে যা উঠেছিল তা অনেকটা কচ্ছপ ধূপের মত। কারণ ছাড়াই অনেক কিছু রটে গিয়েছিল। এমনও শোনা গিয়েছিল অক্ষয় কুমার নাকি আমার বিরুদ্ধে ২৫ কোটি টাকার মামলা করেছেন। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি। প্রযোজক এবং অভিনেতার সঙ্গে বিবাদ ঘটেছিল আমার সঙ্গে কিছুই হয়নি। সবকিছু মিটে গেলে আমি কাগজপত্রে সই করে দেব।’

    হেরা ফেরি ৩ প্রসঙ্গে

    ২০০০ সালে প্রিয়দর্শন পরিচালিত ‘হেরা ফেরি’ ছবিটি মুক্তি পায়। এই সিনেমাটির হাত ধরে যেন বলিউড দেখেছিল কমেডি ঘরানার একটা নতুন নিদর্শন। অক্ষয় সুনীল সকলেই এই ছবির হাত ধরে এসেছিলেন কমেডি ঘরানায়। ২০০৬ সালে মুক্তি পায় এই ছবির দ্বিতীয় ভাগ। এবার মুক্তি পেতে চলেছে ছবিটির তৃতীয় পর্ব।

