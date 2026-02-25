Parineeta Actress: রায়ানের মা, ফুলকির শাশুড়ি হিসাবে জনপ্রিয়! পর্দার ছেলে উদয়ের চেয়ে বয়সে কত বড় অঙ্কিতা?

Edit Profile
    Parineeta Actress: পর্দায় ‘হাড় জ্বালানো’ শাশুড়ি, বাস্তবে ছেলেরই সমবয়সী!  ‘পরিণীতা’র মৌসুমী বসু ওরফে অঙ্কিতা মাঝি বাস্তব জীবনে কেমন?

    Published on: Feb 25, 2026 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘পরিণীতা’র দর্শকদের কাছে তিনি এখন মূর্তিমান আতঙ্ক। পারুল আর রায়ানের প্রেমকাহিনিতে কাঁটা বিছানোই যাঁর কাজ। তিনি রায়ানের মা অর্থাৎ ‘মৌসুমী বসু’। অভিনেত্রী অঙ্কিতা মাঝির নিপুণ অভিনয় পর্দার রায়ানের হাড় জ্বালালেও, বাস্তবে কিন্তু তথ্যটা একেবারেই উল্টো। সম্প্রতি অভিনেত্রীর জন্মদিন ঘিরে সামনে এল এক অবাক করা সমীকরণ— অনস্ক্রিন ছেলের সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক কার্যত নেই বললেই চলে!

    রায়ানের মা, ফুলকির শাশুড়ি হিসাবেই পরিচিতি! ছেলে উদয়ের চেয়ে বয়সে কত বড় অঙ্কিতা?
    রায়ানের মা, ফুলকির শাশুড়ি হিসাবেই পরিচিতি! ছেলে উদয়ের চেয়ে বয়সে কত বড় অঙ্কিতা?

    পর্দার মা, বাস্তবের বন্ধু:

    ‘পরিণীতা’র নায়ক উদয় প্রতাপ সিং-এর মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন অঙ্কিতা। অথচ জানলে অবাক হতে হয়, বাস্তবে উদয় এবং অঙ্কিতা প্রায় সমবয়সী। উদয়ের বর্তমান বয়স ৩৫ বছর। আর গত মঙ্গলবার, ২৪শে ফেব্রুয়ারি নিজের আরও একটি জন্মদিন পালন করলেন অঙ্কিতা। ১৯৮৮ সালে জন্ম নেওয়া অঙ্কিতা পা দিলেন সাঁইত্রিশে। অর্থাৎ পর্দার মা-ছেলের বয়সের ব্যবধান মাত্র বছর দুয়েকের! টলিউডের কাস্টিংয়ের জাদুতে দুই সমবয়সী অভিনেতা এখন মা-ছেলের রসায়নে পর্দা কাঁপাচ্ছেন।

    নাটকই যাঁর জীবন:

    অঙ্কিতা কেবল টেলিভিশনের পরিচিত মুখ নন, তিনি আদতে থিয়েটারের সন্তান। ১৯৮৮ সালে কলকাতায় জন্ম নেওয়া এই অভিনেত্রীর ছোটবেলা কেটেছে টালিগঞ্জের মহাত্মা গান্ধী রোডে। বাবা গণনাট্য করতেন, তাই ছোট থেকেই বাড়িতে ছিল গান আর কবিতার পরিবেশ। একবার এক নাটকে বাবাকে একলব্যের ভূমিকায় আঙুল কাটতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ছোট্ট অঙ্কিতা। সেই থেকেই জীবন আর মঞ্চ তাঁর কাছে এক হয়ে গিয়েছে। জোড়াসাঁকোয় ড্রামা নিয়ে পড়াশোনা এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মুক্ত বাতাসই গড়ে দিয়েছে আজকের অভিনেত্রীকে।

    সংগ্রাম ও সাফল্য:

    এক সময় পাড়ার দেওয়ালে সিনেমার পোস্টার দেখে মুগ্ধ হওয়া মেয়েটি আজ নিজেই পর্দার নক্ষত্র। চলতি বছর ‘সোনার সংসার’ অ্যাওয়ার্ডে প্রিয় শাশুড়ির সম্মানও ঝুলিতে পুরেছেন তিনি। নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের ঘৃণা কুড়ানোই একজন অভিনেতার সার্থকতা। সেই নিরিখে অঙ্কিতা এখন সফলতম। পারুল-রায়ানের মিল হওয়ার পথে তাঁর ‘মৌসুমী’ চরিত্রটি যেভাবে ভিলেনের ভূমিকা পালন করছে, তা দর্শক মনে গভীর দাগ কেটেছে। সম্প্রতি জি বাংলারই ফুলকি ধারাবাহিকেও রোহিতের মা অর্থাৎ ফুলকির শাশুড়ি মায়ের চরিত্রে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন অঙ্কিতা। সেখানে অবশ্য তাঁর চরিত্রটি ছিল ইতিবাচক।

    ছোটপর্দার পাশাপাশি এখনও থিয়েটার এবং ওটিটি সবরকম মাধ্যমেই চুটিয়ে কাজ করছেন অঙ্কিতা। খুব শিগগিরই হইচইের ঠাকুমার ঝুলিতেও দেখা যাবে তাঁকে। সেখানে লিড চরিত্রে রয়েছেন শ্রাবন্তী। থাকবেন অঙ্কিতার ফুলকি কো-স্টার দিব্য়াণীও।

    News/Entertainment/Parineeta Actress: রায়ানের মা, ফুলকির শাশুড়ি হিসাবে জনপ্রিয়! পর্দার ছেলে উদয়ের চেয়ে বয়সে কত বড় অঙ্কিতা?
