Parineeta: 'দুর্গাপুর থেকে এসে কী ভেবেছ?' প্রথম দেখাতেই উদয়ের কাছে ধমক খান ‘পরিণীতা’ ঈশানী!

Parineeta: 'দুর্গাপুর থেকে এসে কী ভেবেছ?' প্রথম দেখাতেই উদয়ের কাছে ধমক খান ‘পরিণীতা’ ঈশানী!
জি বাংলার জনপ্রিয় সিরিয়াল ‘পরিণীতা’-র টিআরপি সাফল্য এখন তুঙ্গে। পর্দায় উদয় আর ঈশানীর কেমিস্ট্রি দেখে মুগ্ধ দর্শক। কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রথম দেখাটা কি খুব একটা সুখকর ছিল? সম্প্রতি ঈশানী সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন সেই প্রথম দিনের এক মজার ও হাড়হিম করা অভিজ্ঞতা।
পর্দার রায়ান আর পারুল এখন দর্শকদের নয়নের মণি। কিন্তু টিআরপি টপার সিরিয়াল ‘পরিণীতা’-র সেটে তাঁদের প্রথম আলাপটা ছিল একেবারেই উল্টো। ঈশানী ওরফে ঐন্দ্রিলার স্মৃতিচারণে উঠে এল এক অজানা গল্প। প্রথম লুক সেটের দিনে উদয় প্রতাপ সিং-এর এক কথাতেই না কি ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন নবাগতা ঈশানী।
ভয়ে জর্জরিত নবাগতা:
ঈশানী জানান, তখন লুক সেট চলছে। একে প্রথম সিরিয়াল, তার ওপর হিরোর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে হবে। ঈশানী যখন মনে মনে সাহস জোগাচ্ছেন কীভাবে কথা বলবেন, তখনই আসে নতুন ইনস্ট্রাকশন। ক্যান্ডিড ছবি তোলার জন্য বলা হয় একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন ইমোশনে কথা বলতে।
উদয়ের সেই ‘অ্যাটিটিউড’:
শুটিংয়ের ইনস্ট্রাকশন পেতেই উদয় প্রতাপ সিং বেশ ভাব নিয়ে বলে ওঠেন— ‘দুর্গাপুর থেকে এসে কী ভাবছ, বিরাট কিছু করে নেবে?’ ব্যস! ঈশানীর মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড়। তিনি ভাবলেন, তাঁর ‘উড-বি হিরো’ বোধহয় প্রচণ্ড মেজাজি এবং জুনিয়র বলে তাঁকে ‘বুলি’ করছেন। ঈশানী কথায়, ‘ভেবেছিলাম ইনি বোধহয় কথায় কথায় হ্যাটা করবেন! সেই ভয়ে শুটিংয়ের প্রথম এক মাস ওঁর সঙ্গে কথা বলার সাহসই পাইনি।’
আসল রহস্য ফাঁস:
তবে ভয়টা ছিল আসলে ভুল বোঝাবুঝি। উদয় সেই কথাটি বলেছিলেন একেবারেই অন্য সেন্সে। যাতে ঈশানী রাগে পালটা ঝগড়া শুরু করেন এবং সেই মুহূর্তটি ক্যান্ডিড ছবিতে পারফেক্টভাবে ধরা পড়ে। ঈশানী পরে বুঝতে পারেন, উদয় ঠিক যেমনটা ভেবেছিলেন তিনি তার একেবারে উল্টো।
বাকিটা ইতিহাস:
খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভুল ভেঙে যায় ঈশানীর। রাগী উদয় দা হয়ে ওঠেন প্রিয় বন্ধু। আজ তাঁদের সেই অফ-স্ক্রিন রসায়নই অন-স্ক্রিনে ‘পরিণীতা’-কে সফল করে তুলেছে। পুরনো লুক সেটের ছবিগুলো খুঁজে পেয়ে স্মৃতি রোমন্থন করে ঈশানী লিখেছেন— ‘বাকিটা তো এখন ইতিহাস!’
চলতি সপ্তাহেও টিআরপি চার্টে এক নম্বর স্থান ধরে রেখেছে উদয়-ঈশানী জুটির পরিণীতা। জি বাংলার এই মেগা সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। পরিণীতাকে এক নম্বর আসন থেকে টলানো সহজ নয় প্রতিপক্ষ মেগার জন্য। পর্দায় রায়ানের সঙ্গে যেমন ঝগড়া আর ভালোবাসার বন্ধন পারুলের, বাস্তবেও তেমনই খুনসুটিতে মেতে উঠেন উদয়-ঈশানী। উদয় ঘরণী অনামিকার সঙ্গে দারুণ বন্ডিং সিরিয়ালের নায়িকার।
