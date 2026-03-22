বাড়ি ফিরতেই পারুলের হাতে চড় খেল রায়ান, তবে কী তাদের সম্পর্কের এখানেই ইতি?

বাড়ি ফিরতেই পারুলের হাতে চড় খেল রায়ান, তবে কী তাদের সম্পর্কের এখানেই ইতি?
বারবার চেষ্টা করলেও রায়ান নিজের ভালোবাসার কথা কিছুতেই বলতে পারেনি। কিন্তু না বলেও যে ভালোবাসা প্রকাশ করা যায় তা বুঝিয়ে দিয়েছে রায়ান। প্রতি পদে পারুলের পাশে থেকেছে সে। অন্যদিকে পারুলও রায়ানকে বারবার উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে বিপদের হাত থেকে।
বারবার চেষ্টা করলেও রায়ান নিজের ভালোবাসার কথা কিছুতেই বলতে পারেনি পারুলকে। কিন্তু না বলেও যে ভালোবাসা প্রকাশ করা যায় তা বুঝিয়ে দিয়েছে রায়ান। প্রতি পদে পারুলের পাশে থেকেছে সে। অন্যদিকে পারুলও রায়ানকে বারবার উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে বিপদের হাত থেকে। কিন্তু এবার সমস্ত সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে, তাই রায়ান বাড়ি ফিরতেই পারুল একটা চড় কষিয়ে দেয় তার গালে।
‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকের নতুন প্রোমো দেখলে হঠাৎ করে মনে হবে হয়তো দুজনের পথ চিরকালের জন্য আলাদা হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা একেবারেই না। গল্প অনুযায়ী, কিছুদিন আগেই রায়ান নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। রায়ানকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসে পারুল।
কিন্তু রায়ান যখন বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্য পারুলের কাছে ক্ষমা চায় তখন আর থাকতে পারে না পারুল। রায়ানকে এক চড় মারে সে। এরপর রায়ানকে পারুল বলে, কর্পোরেটে থেকে সে কিছুতেই পারুলকে হারাতে পারবে না তাই রায়ান যদি নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে চায় তাহলে অবশ্যই যেন সে থিয়েটারে যোগ দেয়। তবেই সে তার ভালোবাসার মানুষের কাছে যেতে পারবে।
পারুলের মুখে এই কথা শুনে অবাক হয়ে যায় রায়ান। প্রথমে রাজি না হলেও পরে দেখতে পাওয়া যায় সে নতুন থিয়েটার গ্রুপ শুরু করেছে। দলের নাম দিয়েছে বসু থিয়েটার। পারুলের কথা অনুযায়ী নিজের স্বপ্ন পূরণ করে অবশেষে রায়ান ভালোবাসার কথা জানিয়ে দেবে মনের মানুষকে।
কিন্তু পারুল এখনও জানে না রায়ান যাকে ভালবাসে সে আর কেউ নয় পারুল নিজেই। তবে সে বন্ধুর মতোই সব সময় রায়ানের পাশে থাকে। থিয়েটারের প্রথম অনুষ্ঠানের দিনেও হাসিমুখে পারুলকে বসে থাকতে দেখা যায় দর্শক আসনে। হাততালি দিয়ে রায়ানের মনের জোর বাড়ায় সে।
কিন্তু এত কিছুর পরেও কী রায়ান বুঝতে পারবে না পারুল তাকে কত ভালোবাসে? অন্যদিকে পারুল কী নিজের মনের কথা একবারও বলতে পারবে না রায়ানকে? রায়ান আর পারুলের মনের দূরত্ব ঘুচবে নাকি এই দূরত্ব চিরকালই থেকে যাবে তা জানা যাবে আগামী পর্বগুলিতে।
