    ‘পরিণীতা’র বর্ষপূর্তি পরই আইনি বিয়ে সারলেন ধারাবাহিকের অভিনেত্রী! ১১ বছরের সম্পর্ক পেল পরিণতি

    সাম্প্রতিক সময়ে জি বাংলার সবচেয়ে সফল ধারাবাহিকের তালিকায় যে সকল নাম রয়েছে, সেখানে অবশ্যই একটা নাম না বললেই নয় তা হল পরিণীতা। মিঠাই, নিম ফুলের মধু-র পর রাত ৮টার স্লটে দুর্দান্ত পারফরম্য়ান্স করেছে রায়ান-পারুল। দেখতে দেখতে এক বছর পার করল ‘পরিণীতা’। আর এর মাঝেই এই ধারাবাহিকের অভিনেত্রী সারলেন আইনি বিয়ে।

    Published on: Nov 14, 2025 10:05 PM IST
    By Sayani Rana
    সাম্প্রতিক সময়ে জি বাংলার সবচেয়ে সফল ধারাবাহিকের তালিকায় যে সকল নাম রয়েছে, সেখানে অবশ্যই একটা নাম না বললেই নয় তা হল পরিণীতা। মিঠাই, নিম ফুলের মধু-র পর রাত ৮টার স্লটে দুর্দান্ত পারফরম্য়ান্স করেছে রায়ান-পারুল। দেখতে দেখতে এক বছর পার করল ‘পরিণীতা’। আর এর মাঝেই এই ধারাবাহিকের অভিনেত্রী সারলেন আইনি বিয়ে।

    ‘পরিণীতা’র বর্ষপূর্তি পরই আইনি বিয়ে সারলেন ধারাবাহিকের অভিনেত্রী!
    ‘পরিণীতা’র বর্ষপূর্তি পরই আইনি বিয়ে সারলেন ধারাবাহিকের অভিনেত্রী!

    নিশ্চয় ভাবছেন কোন অভিনেত্রী? পর্দার ‘পারুল’ ঈশানী নন তো? না না তিনি নয়। তবে পর্দার পারুলেরই বন্ধু 'সুমেধা' অর্থাৎ প্রিয়াঞ্জলি দাস প্রেমিক শান্তনু চক্রবর্তীর সঙ্গে আইনি বিয়ে সারলেন। পাশাপাশি বাগদান ও মালাবদলও হয়। তাঁদের ১১ বছরের সম্পর্ক পরিণতি পেল।

    এদিন নীল রঙের বেনারসিতে ধরা দেন প্রিয়াঞ্জলি। সোনার গয়না, লাল টিপ, লিপস্টিক ও হালকা মেকআপে বেশ দেখাচ্ছিল নায়িকাকে। অন্যদিকে, শান্তনুর পরনে ছিল কাথা স্টিচের কাজ করা সাদা ও গোলাপি রঙের পাঞ্জাবি।

    তাঁদের সম্পর্কের শুরু হয়েছিল স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তবে শুরু থেকে সম্পর্কে কমিটমেন্ট চেয়েছিলেন নায়িকা। প্রিয়াঞ্জলির সিটি সিনেমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমি আগেই বলেছিলাম যদি আমাকে বিয়ে করো তাহলেই আমি আছি।’ শুক্রবার প্রিয়াঞ্জলির শান্তনুর সঙ্গে সই-সাবুদ করে প্রথমে আইনি বিয়ে সারেন। তারপর মালাবদলও হয় তাঁদের।

    প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার, সিরিয়ালের বর্ষপূর্তির দিন আবেগে ভেসেছিলেন মেগার রায়ানের দাদু, আশুতোষ বসু। যে চরিত্রে অভিনয় করেন অভিনেতা সুব্রত গুহ রায়। ফেসবুক পোস্ট করে তিনি লিখেছিলেন, ‘প্রথমে মানুষজন ভালোবেসে নাম রেখেছিল ফ্লপনিতা.... বলেছিলো কে হিরো...উদয়? ও তো হিরোর ভাই করে...আর ওই নতুন মেয়েটা কি যেনো নাম...আবার বলিছে...করিছে করে কথা বলে...নিম ফুলের জায়গায় এটা কি আনলো জি...তারপর দেখতে দেখতে একবছর কেটে গেলো…’।

    দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আরও লেখেন, ‘আজ আবার ১১ই নভেম্বর...এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি যে বুকের ভেতরটা আলো হয়ে আছে...এভাবেই ভালোবাসবেন আমাদের যাতে বছরের পর বছর আপনাদের আনন্দ দিতে পারি...রায়ান আর পারুল কে আপনারা যে ভাবে আপনজন করে নিয়েছেন...পরবর্তী সময়েও যেন এভাবেই ওরা আপনাদের চোখের মণি হয়ে থাকতে পারে ..ভালো থাকবেন..পাশে থাকবেন’।

