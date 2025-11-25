Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ১১ বছর প্রেমের পর ‘পরিণীতা’র ‘সুমেধা’ প্রিয়াঞ্জলি বিয়ের পিঁড়িতে! বরের কোলে চড়ে হল বিশেষ রীতি

    প্রকাশ্যে এসেছিল ‘পরিণীতা'র অভিনেত্রী প্রিয়াঞ্জলি দাসের বিয়ের খবর। আসলে সম্প্রতি আইনি বিয়ে ও বাগদান সেরেছিলেন নায়িকা। আর এবার সারলেন সামাজিক বিয়ে।

    Published on: Nov 25, 2025 12:18 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সাম্প্রতিক সময়ে জি বাংলার সবচেয়ে সফল ধারাবাহিকের তালিকায় যে সব নাম রয়েছে, সেখানে অবশ্যই একটা নাম হল ‘পরিণীতা’। রাত ৮টার স্লটে দুর্দান্ত পারফরম্য়ান্স করেছে রায়ান-পারুল। দেখতে দেখতে এক বছর পার করল ‘পরিণীতা’। আর এর মাঝেই প্রকাশ্যে এসেছিল ধারাবাহিকের অভিনেত্রী প্রিয়াঞ্জলি দাসের বিয়ের খবর। আসলে সম্প্রতি আইনি বিয়ে ও বাগদান সেরেছিলেন নায়িকা। আর এবার সারলেন সামাজিক বিয়ে।

    প্রিয়াঞ্জলি দাসের বিয়ের (ছবি সৌজন্যে: সিটি সিনেমা)
    প্রিয়াঞ্জলি দাসের বিয়ের (ছবি সৌজন্যে: সিটি সিনেমা)

    আরও পড়ুন: 'জয়'-এর হাত ছেড়ে চিরনিদ্রায় 'বীরু' ধর্মেন্দ্র! 'এমন একটা শূন্যতা…', আবেগে ভাসলেন অমিতাভ

    পর্দায় প্রিয়াঞ্জলিকে সকলে 'পারুল'-এর খুব কাছের বন্ধু 'সুমেধা' নামেই চেনে। তবে ইতিমধ্যেই ধারাবাহিকে তাঁর ট্র্যাক শেষ হয়েছে। গল্প এখন রায়ান-পারুলের কেরিয়ার, চাকরি জীবন এই সব নিয়েই এগোচ্ছে। আর মেগার কাজের ফাঁকেই নিজের জীবনের অন্যতম একটি বড় কাজ সেরে ফেললেন 'সুমেধা' থুড়ি প্রিয়াঞ্জলি।

    প্রেমিক শান্তনু চক্রবর্তীর সঙ্গে সাতপাক ঘুরলেন নায়িকা। তাঁদের ১১ বছরের সম্পর্ক পরিণতি পেল। সিটি সিনেমার শেয়ার করা ভিডিয়োয় দেখা যায়। লাল টুকটুকে বেনারসীতে সেজে উঠেছিলেন প্রিয়াঞ্জলি। গলায় সোনার চোকার, নেকলেস, কানে ঝুমকো, নাকে টানা নথ, কপালে টিকলি, হাতে শাঁখা-পলা বাঁধানো, বড় আংটি, বালা ও চুড়িতে সেজে উঠেছিলেন নায়িকা। চুলে খোঁপা করে, তাতে ফুল দিয়ে, মাথায় ভেল পরেছিলেন নায়িকা। সব মিলিয়ে বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছিল। গলায় সাদা আর লাল গোলাপের মালা পরেছিলেন। অন্যদিকে, তাঁর সঙ্গেই রং মিলান্তিতে সেজেছিলেন শান্তনু। তিনিও লাল রঙের পাঞ্জাবি পরেছিলেন সঙ্গে ছিল ঘীয়ে রঙের ধুতি ও ওড়না।

    আরও পড়ুন: 'আমার কাছে বাবার মতো…', ধর্মেন্দ্রর প্রয়ানে শাহরুখের আবেগঘন পোস্ট!

    মাথায় ফুলের চাদোয়া দিয়ে মুখে পান ঢেকে সারেন শুভদৃষ্টি। তারপর মালাবদল থেকে সিঁদুরদান-সহ সমস্ত রীতি মেনে তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর বর শান্তনু তাঁকে কোলে তুলে পুকুর ডিঙানোর রীতিও পালন করেন। সঙ্গে গামলার মধ্যে আংটি খেলাও হয়।

    তাঁদের সম্পর্কের শুরু হয়েছিল স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তবে শুরু থেকে সম্পর্কে কমিটমেন্ট চেয়েছিলেন নায়িকা। প্রিয়াঞ্জলির সিটি সিনেমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘আমি আগেই বলেছিলাম যদি আমাকে বিয়ে করো তাহলেই আমি আছি।’ ১৪ নভেম্বর মাসে প্রিয়াঞ্জলি শান্তনুর সঙ্গে সই-সাবুদ করে প্রথমে আইনি বিয়ে সারেন। তারপর মালাবদলও হয় তাঁদের।

    News/Entertainment/১১ বছর প্রেমের পর ‘পরিণীতা’র ‘সুমেধা’ প্রিয়াঞ্জলি বিয়ের পিঁড়িতে! বরের কোলে চড়ে হল বিশেষ রীতি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes