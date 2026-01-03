‘পরিণীতা’য় দেখা যাবে না এই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে, সিরিয়াল ছাড়লেন কোন অভিনেতা?

‘পরিণীতা’য় দেখা যাবে না এই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে, সিরিয়াল ছাড়লেন কোন অভিনেতা?
টিআরপি তালিকায় একদম প্রথম দিকেই থাকে জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক পরিণীতা। ধারাবাহিকের গল্প দর্শকদের এতটাই পছন্দের যে টানা বেশ কয়েক সপ্তাহ নিজের জায়গা ধরে রাখতে পেরেছে পরিণীতা। কিন্তু এবার দর্শকদের জন্য এল বিশাল বড় দুঃসংবাদ। ধারাবাহিক থেকে বাদ পড়তে চলেছেন একজন জনপ্রিয় নায়ক।
টিআরপি তালিকায় একদম প্রথম দিকেই থাকে জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘পরিণীতা’। ধারাবাহিকের গল্প দর্শকদের এতটাই পছন্দের যে টানা বেশ কয়েক সপ্তাহ নিজের জায়গা ধরে রাখতে পেরেছে ‘পরিণীতা’। কিন্তু এবার দর্শকদের জন্য এল বিশাল বড় দুঃসংবাদ। ধারাবাহিক থেকে বাদ পড়তে চলেছেন একজন জনপ্রিয় নায়ক।
দর্শকদের আন্দাজ করার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতা সুব্রত গুহ রায় একটি পোস্ট করেছেন যেখানে দ্রোণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একটি সাদা কালো ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, সুব্রত গুহ রায় রায়ানের দাদুর চরিত্রে অভিনয় করছেন এবং দ্রোণ পারুলের দাদা গোপালের চরিত্রে অভিনয় করছেন।
ছবিটি শেয়ার করে সুব্রত লেখেন, ‘গোপাল আর দাদুর এটাই শেষ ছবি। তবে জীবন থেমে থাকে না। দ্রোণকে ভুলবো কি করে, একসাথে মেকআপ রুমে যে গান গল্প আর দুষ্টুমি করেছি তাও ভুলবো কি করে। আবার দেখা হবে ভাই। আবার একসঙ্গে কাজ করবো। ভালো থাকিস ভাই। সৃষ্টিতে থাকিস। জীবন চলতেই থাকবে।’
সুব্রত বাবুর পোস্ট দেখে মোটামুটি দর্শকরা বুঝে গিয়েছেন, গোপাল চরিত্রের এবার সমাপ্তি হতে চলেছে কারণ এই মুহূর্তে গল্পে দেখানো হচ্ছে যে ভীষণভাবে অসুস্থ গোপাল। হয়তো এই অসুস্থতার ফলেই মারা যাবে গোপাল।
কিন্তু গোপাল মারা যাওয়ার পর গোপালের স্ত্রীর কি পরিণতি হবে? গল্পে নতুন মোড় আসবে কিনা, গোপালের মৃত্যুতে কোনও নতুন চরিত্রের আগমন হবে কিনা সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকে গোপালের চরিত্রের যে সমাপ্তি হতে চলেছে সেটা বুঝতে পেরেছেন দর্শকরা।
তবে গোপাল চরিত্রটি সরে গেলে ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকের টিআরপিতে কিছু বদল ঘটবে কিনা, আগামী দিনে পরিণীতা নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারবে কিনা, সেটাই এখন দেখার।
News/Entertainment/‘পরিণীতা’য় দেখা যাবে না এই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে, সিরিয়াল ছাড়লেন কোন অভিনেতা?