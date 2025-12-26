বড়দিনের বড় চমক! পদ্ম শিবির ছেড়ে শাসক দলে যোগ দিলেন পার্নো মিত্র
২০২৬ সাল পড়তে না পড়তেই শুরু হয়ে যাবে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা। যদিও ইতিমধ্যেই প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চলছে দুই দলের মধ্যেই। প্রতিবছর ভোট হওয়ার আগে দলবদল করতে দেখা যায় কিছু সদস্যদের। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন অভিনেত্রী পার্নো মিত্র।
২০২৬ সাল পড়তে না পড়তেই শুরু হয়ে যাবে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা। যদিও ইতিমধ্যেই প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চলছে দুই দলের মধ্যেই। প্রতিবছর ভোট হওয়ার আগে দলবদলও করতে দেখা যায় কিছু সদস্যদের। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন অভিনেত্রী পার্নো মিত্র।
শাসক দলের ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যোগ দেওয়ার কথা অভিনেত্রীর। অভিনেত্রীকে নাকি দলে স্বাগত জানিয়েছেন দলের কর্মীরা। কিন্তু আচমকা দলবদল করার এই সিদ্ধান্ত তিনি কেন নিলেন তা এখনও জানা যায়নি।
টলিউড ইন্ডাস্ট্রির একাধিক নামিদামি তারকারা এই মুহূর্তে শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত। দেব থেকে শুরু করে রাজ চক্রবর্তী, তালিকায় রয়েছেন অভিনেতা থেকে পরিচালক অনেকের নাম। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও এক অভিনেত্রীর নাম।
ছোট পর্দা থেকে ওয়েব সিরিজ এমনকি বড় পর্দায় খুব পরিচিত একটি নাম পার্নো। চলতি বছরেই ‘ভোগ’ নামের একটি ওয়েব সিরিজে অসাধারণ অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। এছাড়াও এই বছরে ‘অংক কি কঠিন’ নামের একটি ছবিতেও অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।
২০০৭ সালে ‘খেলা’ ধারাবাহিক থেকে অভিনয় যাত্রা তিনি শুরু করেছিলেন। বড়পর্দায় তিনি এসেছিলেন অঞ্জন দত্তের রঞ্জনা ‘আমি আর আসবো না’ ছবির মাধ্যমে। এক কথায় বলা চলে, এই ছবির পরেই রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি।
তবে রাজনীতি নিয়ে অভিনেত্রীর মুখে তেমন কোনও কথা শোনা যায়নি কখনও। ২০১৯ সালে বিজেপি যোগ দেওয়ার পর ২০২১ সালে বরাহনগর থেকে প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন তিনি। ওই বছরে শাসক দলের প্রার্থী তাপস রায়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন অভিনেত্রী। এবার শাসক দলের কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন ভাবে পথ চলা শুরু হল তাঁর।
News/Entertainment/বড়দিনের বড় চমক! পদ্ম শিবির ছেড়ে শাসক দলে যোগ দিলেন পার্নো মিত্র