Paroma: ‘গৃহসহায়িকাদের বেশিরভাগই দাগি ও অভিজ্ঞ চোর…’, ফেসবুকে বিস্ফোরক পোস্ট পরমার! কলকাতাকে দিলেন ‘অনিরাপদ’ তকমা
পরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট কলকাতার গৃহসহায়িকাদের নিয়ে। তাঁর দাবি, এদের মধ্যে বেশিরভাগই ‘দাগি ও অভিজ্ঞ চোর’। এমনকী, কলকাতাকে ‘অনিরাপদ’ শহর বলেও লেখা হয়েছে এই পোস্টে।
পরমা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বাঙালি গায়িকা এবং টেলিভিশন উপস্থাপিকা। বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় টিভি রিয়েলিটি শো ‘রোজগেরে গিন্নি’র উপস্থাপিকা হিসেবে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। যদিও বর্তমানে সেভাবে কাজ করতে দেখা যায় না তাঁকে। তবুও সোশ্যাল মিডিয়ায় পরমার জনপ্রিয়তা বেশ ভালো। এমনকী, বিস্ফোরক সব পোস্টের কারণে, বিতর্কের মুখোমুখিও পড়তে হয় তাঁকে।
এবার পরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট কলকাতার গৃহসহায়িকাদের নিয়ে। যেখানে দাবি করা হয়েছে যে, এদের মধ্যে অনেকেই ‘দাগি ও অভিজ্ঞ চোর’। এমনকী কলকাতাকে মধ্যবিত্তের জন্য দেশের অন্যতম ‘অনিরাপদ’ শহর বলেও লেখা হয়েছে এই পোস্টে।
পরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট:
পরমা লেখেন, ‘কলকাতায় আজকাল গৃহসহায়িকা হয়ে যারা কাজ করতে আসেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাদের বেশিরভাগই দাগি ও অভিজ্ঞ চোর। স্মার্ট ফোন আছে প্রত্যেকের । সর্বক্ষণ ভিডিয়ো কলে ব্যস্ত। কাজ করতে বললেই অনিহা । বয়স্ক মা-বাবার দেখাশোনা করতে এসে, সর্বস্বান্ত করে দিয়ে চলে গেছে এরকম অনেকগুলি ঘটনা শুনলাম। আমার নিজের বাড়িতেও হয়েছে । প্যাটার্নটা একইরকম।’
পরমার এই পোস্টে আরও লেখা, ‘কলকাতা এই মুহূর্তে মধ্যবিত্তের জন্য দেশের সব থেকে অনিরাপদ শহর বলে আমার ধারণা। এবং ক্রিমিনালদের একটা বড় অংশ মহিলা। হ্যাঁ, নিজে মেয়ে হয়ে বলতে লজ্জা করছে, কিন্তু এটাই সত্যি। আর আইনিও এদের পক্ষ নিচ্ছে, আর এরাও যখনই হাতেনাতে ধরা পড়ে যাচ্ছে, ভিক্টিম কার্ড খেলছে। আমি সত্যিই আজকাল এখানে নিরাপত্তাহীন বোধ করি।’
তবে দেখা গেল পরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একাংশ গায়িকার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন।অনেকে আবার পরামর্শ দিয়েছেন, এভাবে সবাইকে এক খাতে না ফেলতে। সঙ্গে কেউ কেউ আবার লেখেন, দিল্লির থেকে অপরাধে কোনো দিক থেকেই পিছিয়ে নেই গুরগাঁও, দিল্লির মতো শহর।
একজন লেখেন, ‘আমার বাচ্চাকে কিছুদিন রাখতে হয়েছিল, বিভিন্ন সেন্টার থেকে যারা আসেন বেশিরভাগেরই সেরকম কাজ করার ইচ্ছে বা তাগিদ নেই, আর চুরির কথা আর কী বলবো , আমার যে কতো কি গেছে, বাচ্চাটা ঠিকঠাক আছে, এটাই রক্ষা।’ আরেকটি মন্তব্যে লেখা, ‘আমি কিন্তু ভাগ্যবতী,আমার গৃহসহায়িকা প্রায় ২৭বছর একইভাবে কাজ করছে এবং খুবই বিশ্বাসী (এখনও অবধি তো সেরকম অপকর্ম কিছু চোখে পড়েনি)।কখনও ছুটি চায় না, মাসে মাত্র দু’দিন ছুটি নেয়, তাও আগে থেকে বলে। আমাদের আবাসনের অনেকেই চাকরি/ কাজের জন্য বাড়িতে না থাকলে ওই মেয়েটির কাছেই সবার বাড়ির চাবি থাকে, ও সেইসব বাড়িতে রোজের কাজ করে আবার বাড়ি বন্ধ করে রাখে। আজ অবধি কারো কাছে ওর সম্বন্ধে নেতিবাচক কিছু শুনিনি।’
যদিও পরে একটি মন্তব্যে পরমা নিজের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করে লেখেন, ‘পুরনো মানুষজন সবাই খুব ভালো। আমাদেরও তিনজন পুরনো আছেন, যারা খুবই নির্ভরযোগ্য। নতুন যারা আসছে তারাই সন্দেহজনক। এদের একজনের ৩/৪টা করে আধার কার্ড থাকে। কোথাও ধরা পড়লে সেখানকার পুলিশ স্টেশনে যেটা জমা আছে, সেটা লুকিয়ে অন্য একটা ব্যবহার করে। পরদিন অন্য এলাকার সেন্টারে নাম লিখিয়ে ফেলে। এভাবেই চলছে এই রাজ্যে। তাই তো এসআইআর-এ এত অসুবিধা।’