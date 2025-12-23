বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে এবার হিন্দিতে আসছে ‘পরশুরাম’, নায়ক-নায়িকা হবেন কারা?
এই মুহূর্তে সফল জনপ্রিয় ধারাবাহিকের মধ্যে অন্যতম একটি ধারাবাহিক স্টার জলসার পরশুরাম। ইন্দ্রজিৎ এবং তৃণা অভিনীত এই সিরিয়ালটি গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বেঙ্গল টপার হয়ে আসছে। এবার এই জনপ্রিয় ধারাবাহিকের যাত্রা শুরু হতে চলেছে হিন্দিতেও।
বাংলা ধারাবাহিকের সাফল্যের পর এবার হিন্দি টেলিভিশনেও দর্শকরা দেখতে পাবেন এই অনবদ্য ধারাবাহিকটি। ইতিমধ্যেই স্টার প্লাস চ্যানেলের তরফ থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে, যেটি আগামী ধারাবাহিকের একটি ঝলক মাত্র।
ধারাবাহিকের ঝলক প্রকাশ্যে এনে ক্যাপশনে লেখা, ‘পরিবার তাঁর পরিচয়, যার নাম পরশুরাম। পরিচয় করুন মিস্টার এ্যাড মিসেস পরশুরামের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি।’ প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, একজন ব্যক্তি এক হাতে বন্দুক এবং অন্য হাতে ফলের ঝুড়ি নিয়ে হাঁটছে। তারপরেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে।
তবে ধারাবাহিকের নাম প্রকাশে এলেও এই প্রথম প্রমো থেকে বোঝা যাচ্ছে না কারা হতে চলেছেন হিন্দির পরশুরাম ধারাবাহিকের নায়ক নায়িকা। যে প্রোমোটি সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল সেটি শুধুমাত্র একটি কার্টুনের আঙ্গিকে তৈরি করা ভিডিও। তাই সেটি দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে কারা অভিনয় করবেন এই ধারাবাহিকে।
ধারাবাহিকে কারা অভিনয় করবেন বা কবে থেকে শুরু হবে এই নতুন ধারাবাহিক সেটাও এখনও জানা যায়নি। তবে এইটুকু স্পষ্ট বাংলা ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা দেখেই হিন্দিতে ধারাবাহিকটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও এই প্রথমবার নয়, এর আগে ‘শ্রীময়ী’ থেকে ‘ভুতু’ একাধিক ধারাবাহিকের বাংলা জনপ্রিয়তা দেখে হিন্দিতে সেটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
খুব সম্প্রতি জি বাংলায় জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা ধারাবাহিক ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিরিয়ালের হিন্দি ধারাবাহিক দেখানো হয় স্টার জলসায়। যদিও এই দুটি ধারাবাহিক প্রায় একসঙ্গেই শুরু হয়েছিল। তবে বাংলায় নায়ক নায়িকাদের মধ্যে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তা হিন্দিতে হয়নি তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে একটু হলেও এগিয়ে আছে বাংলা।