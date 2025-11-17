Edit Profile
    আবার নতুন অবতারে ফিরতে চলেছে প্লুটো, কোন ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাঁকে?

    Published on: Nov 17, 2025 10:46 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    স্টার জলসার ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকটির টিআরপি রাতারাতি বেড়ে গিয়েছিল যখন ধারাবাহিকে দেখানো হয়েছিল প্লুটোর মৃত্যু। অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো অন্য ধারাবাহিকের মতোই প্লুটো বেঁচে যাবে কিন্তু যখন দেখা গেল শেষমেষ প্লুটোকে বাঁচানো গেল না তখন কিন্তু অনেকেই ভেঙে পড়েছিলেন কান্নায়।

    আবার নতুন অবতারে ফিরতে চলেছে প্লুটো
    আবার নতুন অবতারে ফিরতে চলেছে প্লুটো

    একটি তরতাজা যুবককে এইভাবে ধারাবাহিকে মরতে দেখে অনেকেই দাবি করেছিলেন এমন দৃশ্য আর যেন না দেখানো হয়। খুব কম সময়ের মধ্যে প্লুটো চরিত্রটি মানুষের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এক কথায় বলা যেতে পারে, সকলের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিল প্লুটো।

    আরও পড়ুন: ‘খুব ভালো ভাগ্য থাকলে তবেই... ‘, ’ওয়েটিং রুম’ কতটা সমৃদ্ধ করল শুভশ্রীকে?

    এই প্লুটো চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন তিনি হলেন পার্থ বেরা। লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরেই তিনি অভিনয় জগতে প্রবেশ করেছিলেন। প্লুটো চরিত্রটি এত সাফল্য পাওয়ার পর রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন পার্থ। যদিও ধারাবাহিকে খুব কম সময়ের জন্যই এসেছিলেন তিনি।

    কিন্তু এবার স্টার জলসার অন্য একটি ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা যাবে পার্থকে। ‘রাজরাজেশ্বরী রানী ভবানী’ ধারাবাহিকে রানীর জামাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। কয়েক মাসের মধ্যেই আবার নতুন চরিত্রের অফার আসায় কেমন লাগছে তাঁর?

    আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে নতুন চরিত্র নিয়ে পর্দার প্লুটো বলেন, ‘অনেকদিন অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে সেই সুযোগ এলো। ভীষণ উত্তেজিত এই নতুন চরিত্র নিয়ে। আজ থেকেই শুটিং শুরু করে দিলাম। আশা করি সবাইকে খুশি করতে পারব।’

    আরও পড়ুন: 'আপনাদের জন্যই জোকার সাজি... ', জিতুর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান অভ্রজিতের

    এই মুহূর্তে ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকে এন্ট্রি হয়েছে সুমনের। প্লুটোর মৃত্যুর পর আবার স্বতন্ত্র এবং কমলিনীর বিয়েতে ধারাবাহিকের টিআরপি বেশ কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। যদিও এখন আবার ধারাবাহিকের গতি মন্থর। তবে মনে করা হচ্ছে সুমনের চরিত্রটি হয়তো ভবিষ্যতে প্লুটোর জায়গা নেবে।

    কমলিনীর মেয়ের সঙ্গে আগামী দিনে সম্পর্ক তৈরি হবে সুমনের। কত তাড়াতাড়ি প্লুটোকে ভুলে নতুন মানুষকে আপন করবে মিঠি? আদৌ আপন করতে পারবে কিনা? নতুন মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে আবার কোন সমস্যায় পড়তে হবে কিনা? সেটা স্পষ্ট হবে ধারাবাহিকের আগামী পর্বগুলোতে।

