    'যেখানে লোকে মদ খায়', সলমনের কেরিয়ার গড়েন, ৩৫ বছরে আর কাজ ভাইজানের সাথে! বিস্ফোরক বিবেক ভাসওয়ানি

    শাহরুখ খানকে ইন্ডাস্ট্রিতে থিতু হতে সাহায্য করা থেকে শুরু করে অনেক তারকার পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত বিবেক ভাসওয়ানি। সম্প্রতি এক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে ‘পাত্থর কে ফুল’ পরিচালক জানিয়েছেন কেন সলমন খানের সঙ্গে গত ৩৫ বছরে তিনি আর কোনো কাজ করেননি!

    Apr 4, 2026, 10:24:30 IST
    By Priyanka Mukherjee
    শাহরুখ খানকে মুম্বইয়ে থিতু হতে সাহায্য করা থেকে শুরু করে বিটাউনের বহু তারকার 'গডফাদার' হিসেবে পরিচিত বিবেক ভাসওয়ানি। অথচ নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় যাঁর হাত ধরে 'সলমন' খানের কেরিয়ারে অন্যতম বড় মোড় এসেছিল সেই 'পাত্থর কে ফুল' (১৯৯১) সিনেমার মাধ্যমে, সেই বিবেকের সঙ্গেই গত তিন দশকে আর কাজ করতে দেখা যায়নি তাঁকে। কেন এই দূরত্ব? অবশেষে সেই রহস্য উন্মোচন করলেন বিবেক।

    মদ আর বিশৃঙ্খলা নিয়ে ঘোর আপত্তি

    বিবেক ভাসওয়ানি বরাবরই কাজের জায়গায় কড়া অনুশাসন পছন্দ করেন। সলমনের সঙ্গে আর কাজ না করার কারণ খোলসা করতে গিয়ে তিনি সরাসরি বলেন, 'আমি এমন জায়গায় কাজ করতে পারি না যেখানে মদ চলে। যেখানে মানুষজন নেশা করে আর চরম বিশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করে, সেখানে আমি নেই।' বিবেকের এই মন্তব্য বিটাউনের অন্দরে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

    পেশাদার সলমনের অপেক্ষায় বিবেক

    তবে সলমনের প্রতিভা নিয়ে বিবেকের কোনো সংশয় নেই। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, সলমন কেবল তখনই নিজের সেরাটা দেন যখন তিনি বড় মাপের পরিচালকদের অধীনে কাজ করেন। বিবেকের কথায়, 'যদি আমি সেই সলমনকে পাই যে সঞ্জয় লীলা বনশালি বা সুরজ বরজাতিয়ার সঙ্গে কাজ করে, তবে আমি নিশ্চয়ই করব। কারণ ওঁদের সঙ্গে সলমন সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল এবং একজন প্রথম সারির পেশাদার অভিনেতা হিসেবে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেয়। আমি যদি কখনও সলমনের সঙ্গে কাজ করি, তবে ওকেও আমার সেরাটাই দিতে চাইব।'

    তোষামোদ করতে অপছন্দ

    সাক্ষাৎকারে বিবেকের কথায় ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, সলমনের চারপাশে থাকা 'ইয়েস ম্যান' বা তোষামোদকারীদের দলে তিনি নেই। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, কাজের জন্য কারও দোরে দোরে ঘোরা বা বিশেষ কোনো চক্রের অংশ হওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আর সম্ভবত এই সততা এবং আদর্শগত দূরত্বই 'সলমন'-বিবেক জুটিকে আর বড় পর্দায় ফিরিয়ে আনেনি।

    পুরনো দিনের স্মৃতি

    'পাত্থর কে ফুল' ছবির সময়কার স্মৃতি চারণ করে বিবেক জানান, তখন সলমন ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান। তবে বর্তমানের 'সলমন'কে তিনি সেই পুরনো পরিচিত 'সাল্লু' হিসেবে আর খুঁজে পান না বলেই আক্ষেপ ঝরে পড়েছে তাঁর গলায়।

    Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

