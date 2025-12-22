Paushali Banerjee: মঞ্চে ‘নিজামুদ্দিন আউলিয়া’কে নিয়ে ভুল তথ্য দিলেন পৌষালী, হল সমালোচনা

Paushali Banerjee: মঞ্চে ‘নিজামুদ্দিন আউলিয়া’কে নিয়ে ভুল তথ্য দিলেন পৌষালী, হল সমালোচনা
ইতিহাস গুলিয়ে ফেললেন পৌষালী! হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে নিয়ে ভুল তথ্য দিলেন গায়িকা।
ভারতের ইতিহাস ঘাঁটলে যে কজন সুফি সাধকের নাম উঠে আসে তাঁদের অন্যতম নিজামুদ্দিন আউলিয়া। অনেকের কাছে তিনি হযরত নিজামুদ্দিন নামেও পরিচিত। প্রেম বা ইশককে সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার পথ. এমনটাই বর্ণনা করে গিয়েছেন এই সুফি সাধক। আর এই সুফিসাধকের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে বেমালুম ভুল তথ্য পেশ করে ট্রোলের মুখে গায়িকা পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় লোকশিল্পী পৌষালী। সারেগামাপা খ্যাত এই গায়িকার সুরের জাদুতে কাবু আট থেকে আশি। তবে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকেন গায়িকা। কিছুদিন আগেই সিনিয়র আর্টিস্ট জোজোর সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি, এবার নেটপাড়ার নিশানায় পৌষালী। সম্প্রতি মঞ্চে ‘ধন্য ধন্য মেরা, ধন্য ধন্য মেরা, সিলসিলা… এলো দিল্লীতে নিজামউদ্দিন আউলিয়া’ গানটি পরিবেশন করছিলেন।
গান শুরুর আগে সুফি সাধককে নিয়ে বেশকিছু কথা ভাগ করে নেন পৌষালী। তিনি বলেন, ‘তাঁর নামে দিল্লিতে একটা দরগা আছে। এখন সবার হাতে মোবাইল, সত্যি মিথ্যার যাচাই এখনই হয়ে যাবে। গুগল আছে। কিন্তু আমরা তো গানটা শিখেছি, একটু না বললে একটু অপমান করা হয় গানটার প্রতি। হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া, ওঁনার নামে দিল্লিতে একটা দরগা আছে। ওঁনার যখন পাঁচ বছর বয়স, তাঁর বাবা মারা যান। মায়ের হাত ধরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনি দিল্লিতে আসেন…’।
যত কাণ্ড এখানেই। একথা ঠিক পাঁচ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে ছিলেন হযরজ নিজামুদ্দিন আউলিয়া। মায়ের হাত ধরে দিল্লিও এসেছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে নয়, উত্তরপ্রদেশের বাদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। এই তথ্যটি ভুলবশত গণ্ডোগোল করে ফেলেন পৌষালী। নিজে গুগল সার্চ করে তথ্য মিলিয়ে নেওয়ার কথা বলেও ভুল তথ্য় দিয়ে ফেললেন। সেই নিয়ে সোশ্যালে হাসির খোরাক গায়িকা। একজন লেখেন, ‘তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন কথাটা ঠিক নয়। তিনি উত্তর প্রদেশ থেকে দিল্লিতে এসেছিলেন। এসব তথ্য গুগলে খুবই সহজলভ্য।’
আরেকজন বলেন, ‘সব ই ঠিক আছে কিন্তু তিনি কোনও পাকিস্তান থেকে আসেন নি। তাঁর জন্ম উত্তর প্রদেশের বদায়ু তে। আর উনার জন্ম ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দে তখন কোনও পাকিস্তান এর অস্তিত্ব ছিলো না।’ যদিও পৌষালী ভক্তরা পাশে দাঁড়িয়েছেন গায়িকার। তাঁদের চোখে এই ছোট্ট ভুল ভুলে গায়িকার তারিফযোগ্য় গানের কদর করা দরকার।