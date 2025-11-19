Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ডিভোর্সের জল্পনার মাঝেই ছেলেকে নিয়ে কেক কাটলেন পায়েল, অনুপস্থিত দ্বৈপায়ন?

    ১২ বছর ধরে একসঙ্গে পথ চলা অভিনেত্রী পায়েল দে এবং অভিনেতা দ্বৈপায়ন দাসের। একটি ছোট্ট সন্তানও রয়েছে এই দম্পতির। টলিউডের অন্যতম হ্যাপেনিং জুটি দ্বৈপায়ন পায়েলের, কিন্তু খুব সম্প্রতি সম্পর্ক ভাঙার তালিকায় উঠে এসেছে এই দম্পতির নাম।

    Published on: Nov 19, 2025 7:38 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ১২ বছর ধরে একসঙ্গে পথ চলা অভিনেত্রী পায়েল দে এবং অভিনেতা দ্বৈপায়ন দাসের। একটি ছোট্ট সন্তানও রয়েছে এই দম্পতির। টলিউডের অন্যতম হ্যাপেনিং জুটি দ্বৈপায়ন পায়েলের, কিন্তু খুব সম্প্রতি সম্পর্ক ভাঙার তালিকায় উঠে এসেছে এই দম্পতির নাম।

    জন্মদিনে ছেলেকে নিয়ে কেক কাটলেন পায়েল
    জন্মদিনে ছেলেকে নিয়ে কেক কাটলেন পায়েল

    দ্বৈপায়ন অভিনয়ের পাশাপাশি এই মুহূর্তে নিজের ঘুরতে যাওয়ার ব্লগিং নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। প্রায়শই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এই অভিনেতাকে। কিন্তু আগে প্রায় প্রত্যেকটি ভিডিওয় পায়েলের উপস্থিতি থাকলেও বিগত এক বছরের বেশি সময়ে দ্বৈপায়ন যা পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যায়নি না পায়েলকে।

    আরও পড়ুন: 'আপনাদের জন্যই জোকার সাজি... ', জিতুর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান অভ্রজিতের

    দ্বৈপায়নের সোশ্যাল মিডিয়ায় পায়েলের অনুপস্থিতি খুব স্বাভাবিকভাবেই তৈরি করেছে নতুন গুঞ্জন। তাহলে কি অন্যান্যদের মতো এই তারকা জুটিও বিচ্ছেদের পথেই হাঁটছেন। প্রশ্ন অনেক, কিন্তু উত্তর নেই। এর মধ্যেই গতকাল অর্থাৎ ১৮ নভেম্বর পায়েলের জন্মদিন উপলক্ষে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রীর বন্ধুরা কিন্তু সেখানেও ছিলেন না দ্বৈপায়ন।

    যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কেক কাটছেন পায়েল। শর্মিলা শো হাউস নামের পেজ থেকে যে ভিডিও পোস্ট হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটি কালো রঙের টপ এবং নীল রঙের জিন্স পরে ছেলেকে নিয়ে কেক কাটছেন পায়েল।

    আরও পড়ুন: ‘খুব ভালো ভাগ্য থাকলে তবেই... ‘, ’ওয়েটিং রুম’ কতটা সমৃদ্ধ করল শুভশ্রীকে?

    খুব ভালো করে যদি ভিডিওটি দেখেন তাহলে হয়তো শুনতে পাবেন নেপথ্যে রয়েছে আরও একটি পুরুষ কণ্ঠ। কিন্তু এই পুরুষ কণ্ঠটি দ্বৈপায়নের কিনা সেটা কিন্তু স্পষ্ট নয়। যদিও বন্ধুদের সঙ্গেও কিন্তু এই একই পোশাক পরেই কেক কেটেছিলেন পায়েল। কিন্তু কেক আলাদা। তাই এই ভিডিওটি বন্ধুদের সঙ্গে কেক কাটার মুহূর্তের ভিডিও নয় সেটা কিন্তু স্পষ্ট।

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই ‘ইন্দু ৩’ মুক্তি পেয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেখানে অভিনেত্রীকে বলতে শোনা যায় তিনি কোনওভাবেই রাজনীতিতে প্রবেশ করতে চান না। আগের মতো হয়তো সব সময় সিনেমায় বা সিরিয়ালে দেখা যায় না তাঁকে, কিন্তু তার মানে এই নয় অন্য সহকর্মীদের মতো তিনিও রাজনীতিতে প্রবেশ করবেন। রাজনীতি একটি শিক্ষনীয় বিষয় বলেই মনে করেন তিনি। পড়াশোনা না করে কোনভাবেই রাজনীতিতে প্রবেশ করা যায় না বলেই মতামত পায়েলের।

    News/Entertainment/ডিভোর্সের জল্পনার মাঝেই ছেলেকে নিয়ে কেক কাটলেন পায়েল, অনুপস্থিত দ্বৈপায়ন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes