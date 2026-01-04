৫ বছর পর ধারাবাহিকে ফিরলেন পায়েল, সঙ্গী হলেন অম্বরীশ

৫ বছর পর ধারাবাহিকে ফিরলেন পায়েল, সঙ্গী হলেন অম্বরীশ
সম্প্রতি ঋজু বিশ্বাসের সঙ্গে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে অভিনয় করে সকলের নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী পায়েল বিশ্বাস। কিন্তু তিনি একসময় ছিলেন ছোট পর্দার খুব সুপরিচিত অভিনেত্রী। মাঝে পাঁচ বছর ছোট পর্দা থেকে বিরতি নিয়েছিলেন তিনি।
সম্প্রতি ঋজু বিশ্বাসের সঙ্গে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে অভিনয় করে সকলের নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী পায়েল বিশ্বাস। কিন্তু তিনি একসময় ছিলেন ছোট পর্দার খুব সুপরিচিত অভিনেত্রী। মাঝে পাঁচ বছর ছোট পর্দা থেকে বিরতি নিয়েছিলেন তিনি। কিছু হিন্দি ছবি এবং ওয়েব সিরিজে কাজ করলেও তাঁকে দেখা যায়নি বাংলা ধারাবাহিকে।
অবশেষে স্টার জলসার ভোলে বাবা পার কারেগা ধারাবাহিকের হাত ধরে ফিরতে চলেছেন পায়েল। এতদিন মনের মত চরিত্র না পাওয়ার জন্য ধারাবাহিক থেকে দূরে ছিলেন তিনি তবে অবশেষে ছোট পর্দায় আবার ফিরতে চলেছেন পায়েল। এবার অম্বরীশের বিপরীতে অভিনয় করবেন তিনি।
দীর্ঘদিন বাদে ছোট পর্দায় ফিরে আসার আনন্দ আরো বেশি বেড়ে যায় যখন মনের মত অভিনেতার বিপরীতে অভিনয় করার সুযোগ আছে, আর সেটাই হয়েছে পায়েলের ক্ষেত্রে। তবে পায়েলের উপস্থিতি ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা যে আরও কিছুটা বাড়িয়ে তুলবে সেটা বলাই বাহুল্য।
প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে চারুলতা ধারাবাহিককে অভিনয় করে নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছিলেন পায়েল। এরপর ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলেন বাংলা ধারাবাহিকের পরিচিত মুখ। তবে পছন্দমত চরিত্র না পেলে কাজ করেন না তিনি। যদিও এবার ধারাবাহিকের চরিত্র এবং সহকর্মী দুটোই পছন্দসই হওয়ার কারণে আর না বলতে পারেননি পায়েল।
এই মুহূর্তে ভোলে বাবা পার কারেগা ধারাবাহিকে দেখানো হচ্ছে মধুমিতার বিয়ে। নীল ভট্টাচার্যের চরিত্রের সঙ্গে মধুমিতার চরিত্রের বিয়ে দেখানো হচ্ছে গল্প অনুযায়ী। বাস্তব জীবনেও মধুমিতা কিছুদিনের মধ্যেই সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন, তার আগে ধারাবাহিকে বিয়ে সারলেন তিনি।