Payel Roy: প্রেমিকা থেকে সোজা মা! ৪২-এর রাহুলের মায়ের ভূমিকায় বয়সে ছোট পায়েল,কেন রাজি হলেন?

Payel Roy: প্রেমিকা থেকে সোজা মা! ৪২-এর রাহুলের মায়ের ভূমিকায় বয়সে ছোট পায়েল,কেন রাজি হলেন?
সাইয়াঁ থেকে সোজা ছেলে! বয়সে বড় রাহুলের মায়ের ভূমিকায় কেন রাজি হলেন? লীনার সিরিয়ালে কাজের লোভ নাকি অন্য কিছু?
অভিনয়ের দুনিয়ায় মাঝেমধ্যেই এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা দর্শকদের অবাক করে। টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল রায় ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই ঘটল। যে অভিনেতা একসময় তাঁর প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, এবার পর্দায় তাঁকেই ছেলে বলে ডাকতে হবে পায়েলকে। স্টার জলসার ভোলে বাবা পার করেগা--র দ্বিতীয় অধ্যায়ে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মায়ের চরিত্রে দেখা যাচ্ছে পায়েলককে।
বাস্তব ও পর্দার বয়সের ফারাক:
বাস্তবে রাহুলের বয়স ৪২ বছর, অন্যদিকে পায়েল তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট। এর আগে তুমি আসবে বলে মেগায় রাহুলের প্রেমে পাগল ছিল পায়েল অভিনীত মালিনী চরিত্রটি। রাহুল-সন্দীপ্তার গল্পের তৃতীয় কোণ ছিলেন পায়েল। এছাড়া অভিনেত্রীর প্রথম ছবি ‘বালুকাবেলা ডট কম’-এও রাহুল ছিল পায়েলের প্রেমিক। সেখানেও তাঁদের রসায়ন বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই প্রেমিকা থেকে সোজা ‘মা’ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে টলিপাড়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
কেন রাজি হলেন পায়েল?
অভিনেত্রীর মতে, একজন প্রকৃত শিল্পী সব সময় চ্যালেঞ্জিং চরিত্রের খোঁজে থাকেন। আনন্দবাজার অনলাইনকে পায়েল জানিয়েছেন, চিত্রনাট্যে এই মায়ের চরিত্রটি অত্যন্ত শক্তিশালী। কেবল বয়সের দোহাই দিয়ে ভালো কাজ হাতছাড়া করতে চাননি তিনি। একজন অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে বারবার ভেঙে নতুন করে গড়ার ইচ্ছা থেকেই এই সিদ্ধান্ত। রাহুলের মতো দক্ষ অভিনেতার সঙ্গে কাজ করাটা তাঁর কাছে সব সময়ই আনন্দের, তা সে যে চরিত্রেই হোক না কেন।
এছাড়াও পায়েলের যুক্তি , ‘এখানে তো প্রথমেই আমাকে বড় ছেলের মা হিসাবে দেখানো হয়নি। তাই আরও উত্তেজিত লাগছে। মনে হচ্ছে মঞ্চে অভিনয় করছি। তবে, তার পরেও বলব, বড় ছেলের মায়ের চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ ভবিষ্যতে এলে হয়তো আমি গ্রহণ করব না। এখানে গল্পটায় ‘লিপ’ দেখানো হচ্ছে, তাই রাজি হওয়া।’
পর্দার ‘উজ্জ্বয়িনী’ (পায়েল) এবং ‘ঋজু’ (রাহুল)-র এই ভোলবদল নিয়ে দর্শক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও, পায়েলের সাহসী সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা। ভোলে বাবা পার করেগার প্রথম সিজনে দেখা মিলেছিল মধুমিতা-নীল জুটির। দুই স্টার থাকা সত্ত্বেও টিআরপি তালিকায় ভালো ফল করেনি এই মেগা। ফলে স্লট বদল, এবং অবশেষে গোটা কাস্টই বদল করে দিল প্রযোজনা সংস্থা।