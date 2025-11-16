Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    নভেম্বরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন পি সি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী! পাত্র কে জানেন?

    কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন রীতিমত চমকে দিয়েছিল। পিসি সরকারের ৩ মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন প্রবাদপ্রতীম জাদুকর! আর এবার জানা গেল সেই সূত্রেই ছাদনাতলায় যাচ্ছেন পিসি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী।

    Published on: Nov 16, 2025 2:32 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন রীতিমত চমকে দিয়েছিল। পিসি সরকারের ৩ মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন প্রবাদপ্রতীম জাদুকর! আর এবার জানা গেল সেই সূত্রেই ছাদনাতলায় যাচ্ছেন পিসি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী।

    নভেম্বরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন পি সি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী! পাত্র কে?
    নভেম্বরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন পি সি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী! পাত্র কে?

    আরও পড়ুন: বাবার বয়সী লোকের সাথে প্রেম! শনিবার দারুণ ব্যবসা অজয়-রকুলের ‘দে দে প্যায়ার দে ২’-এর, কত আয়?

    নিউজ ১৮ বাংলার একটি খবর সূত্রে জানা গিয়েছে ৩০ নভেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্য এসেছে বিয়ের কার্ডও। সেখানে একেবারে ভরপুর বাঙালি আনা। কার্ডের উপর পটচিত্রের ধাঁচে বর-কনের খই পোড়ানোর দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। ভিতরে একদম সাদামাটা ভাবে লেখা সকলের নাম। মৌবনী সঙ্গে সৌম্য রায়ের বিয়ে হতে চলেছে। সৌম্য চন্দননগরের বাসিন্দা।

    এই প্রসঙ্গে নিউজ ১৮ বাংলাকে মৌবনী বলেন, ‘বাবা-মাকে সব সময় দেখেছিলাম ওঁরা প্রেমে পড়ে তারপর বিয়ে করেছেন। ফলে আমি ভেবেছিলাম যে আমার ক্ষেত্রে হয়তো সেরকমই কিছু একটা হবে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যে ছবিটা একেবারে পাল্টে যাবে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের প্রতি মানুষের মনে একটা অদ্ভুত ভয় কাজ করে। তাই নিজেকে কোনও একটা ধারণায় আবদ্ধ না রেখে সব কিছুর প্রতি আগ্রহটা থাকা উচিত।’

    আরও পড়ুন: 'দুবাইতে আমার…', মাদক সিন্ডিকেট মামলা প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুললেন নোরা

    প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মুমতাজ সরকার, মৌবনী সরকার সেখানেই যখন তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয় যে তাঁরা পাত্র পেলেন কিনা বিজ্ঞাপন থেকে, কবেই বা বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন তখন তাঁরা জানিয়েছেন, 'খুব শীঘ্রই সুখবর পাবেন সকলে। তবে এখনই জানানো যাবে না।' ফলে তখন স্পষ্ট না করলেও, ইঙ্গিত বুঝিয়ে দেন যে পাত্র নির্বাচন হয়ে গিয়েছে।

    তবে মৌবনী সেদিন স্পষ্ট করে ছিলেন যে তিনি তাঁর মনের মানুষকে পেয়ে গিয়েছেন। এবং দু'জনের নিয়মিত কথাও হয়। তাহলে কি এই বছরই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন পিসি সরকারের মেয়েরা? সেই বিষয়ে অবশ্য তখন খোলসা করেননি তাঁরা। আর এবার জানা গেল বিয়ের দিনক্ষণ।

    প্রসঙ্গত, পিসি সরকার জুনিয়র ও তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী সরকারের তিন কন্যে। বড় মেয়ে মানেকা সরকার তাঁর বাবার পথে হেঁটে ম‍্যাজিক দেখান। মেজো এবং ছোট মেয়ে মমতাজ এবং মৌবনী দুজনেই অভিনয় দুনিয়ার পরিচিত মুখ। মানেকা সরকার ২০১২ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। সে এক যুগ আগের কথা, টেকেনি সেই সম্পর্ক।

    News/Entertainment/নভেম্বরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন পি সি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী! পাত্র কে জানেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes