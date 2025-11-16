নভেম্বরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন পি সি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী! পাত্র কে জানেন?

নিউজ ১৮ বাংলার একটি খবর সূত্রে জানা গিয়েছে ৩০ নভেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্য এসেছে বিয়ের কার্ডও। সেখানে একেবারে ভরপুর বাঙালি আনা। কার্ডের উপর পটচিত্রের ধাঁচে বর-কনের খই পোড়ানোর দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। ভিতরে একদম সাদামাটা ভাবে লেখা সকলের নাম। মৌবনী সঙ্গে সৌম্য রায়ের বিয়ে হতে চলেছে। সৌম্য চন্দননগরের বাসিন্দা।
এই প্রসঙ্গে নিউজ ১৮ বাংলাকে মৌবনী বলেন, ‘বাবা-মাকে সব সময় দেখেছিলাম ওঁরা প্রেমে পড়ে তারপর বিয়ে করেছেন। ফলে আমি ভেবেছিলাম যে আমার ক্ষেত্রে হয়তো সেরকমই কিছু একটা হবে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যে ছবিটা একেবারে পাল্টে যাবে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের প্রতি মানুষের মনে একটা অদ্ভুত ভয় কাজ করে। তাই নিজেকে কোনও একটা ধারণায় আবদ্ধ না রেখে সব কিছুর প্রতি আগ্রহটা থাকা উচিত।’
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মুমতাজ সরকার, মৌবনী সরকার সেখানেই যখন তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয় যে তাঁরা পাত্র পেলেন কিনা বিজ্ঞাপন থেকে, কবেই বা বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন তখন তাঁরা জানিয়েছেন, 'খুব শীঘ্রই সুখবর পাবেন সকলে। তবে এখনই জানানো যাবে না।' ফলে তখন স্পষ্ট না করলেও, ইঙ্গিত বুঝিয়ে দেন যে পাত্র নির্বাচন হয়ে গিয়েছে।
তবে মৌবনী সেদিন স্পষ্ট করে ছিলেন যে তিনি তাঁর মনের মানুষকে পেয়ে গিয়েছেন। এবং দু'জনের নিয়মিত কথাও হয়। তাহলে কি এই বছরই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন পিসি সরকারের মেয়েরা? সেই বিষয়ে অবশ্য তখন খোলসা করেননি তাঁরা। আর এবার জানা গেল বিয়ের দিনক্ষণ।
প্রসঙ্গত, পিসি সরকার জুনিয়র ও তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী সরকারের তিন কন্যে। বড় মেয়ে মানেকা সরকার তাঁর বাবার পথে হেঁটে ম্যাজিক দেখান। মেজো এবং ছোট মেয়ে মমতাজ এবং মৌবনী দুজনেই অভিনয় দুনিয়ার পরিচিত মুখ। মানেকা সরকার ২০১২ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। সে এক যুগ আগের কথা, টেকেনি সেই সম্পর্ক।
News/Entertainment/নভেম্বরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন পি সি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী! পাত্র কে জানেন?