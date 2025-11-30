হাতে রূপোর গাছকৌট মাথায় সোনার মুকুট, গালে কল্কায় সেজে বিয়ের আসরে মৌবনী! হবু জামাইকে কী দিয়ে আশীর্বাদ করলেন জাদুকর?

বেগুনী রঙের বেনারসি, সোনার নেকলেস, বড় মোটা হার, সোনার চিক, টানা নথ, টিকলি, হাতে শাঁখা-পলা বাঁধানো, চুড়ি, বালা, হাতে মান্তাসা, গাল ভর্তি কল্কা, মাথায় সোনা ও শোলার মুকুট ও ভেল পরে ভীষণ মিষ্টি দেখাচ্ছিল জাদুকর কন্যাকে। হাতে তিনি রূপোর গাছকৌট নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, সৌম্য পরনে ছিল প্রিন্টেট পাঞ্জাবি, গলায় হার, লাল ধুতি, মাথায় মুকুট। হবু জামাইকে জাদু সম্রাট হীরের বোতাম দিয়ে আশীর্বাদ করেন। পি সি সরকারকে লাল রঙের পাঞ্জাবি, সাদা ধুতি এবং গলায় সাদা উত্তরীয়তে দেখা যায়। সৌম্য চন্দননগরের বাসিন্দা।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মুমতাজ সরকার, মৌবনী সরকার সেখানেই যখন তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয় যে তাঁরা পাত্র পেলেন কিনা বিজ্ঞাপন থেকে, কবেই বা বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন তখন তাঁরা জানিয়েছেন, 'খুব শীঘ্রই সুখবর পাবেন সকলে। তবে এখনই জানানো যাবে না।' ফলে তখন স্পষ্ট না করলেও, ইঙ্গিত বুঝিয়ে দেন যে পাত্র নির্বাচন হয়ে গিয়েছে।
তবে মৌবনী সেদিন স্পষ্ট করে ছিলেন যে তিনি তাঁর মনের মানুষকে পেয়ে গিয়েছেন। এবং দু'জনের নিয়মিত কথাও হয়। তাহলে কি এই বছরই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন পিসি সরকারের মেয়েরা? সেই বিষয়ে অবশ্য তখন খোলসা করেননি তাঁরা। আর এবার জানা গেল বিয়ের দিনক্ষণ।
উল্লেখ্য, পিসি সরকার জুনিয়র ও তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী সরকারের তিন কন্যে। বড় মেয়ে মানেকা সরকার তাঁর বাবার পথে হেঁটে ম্যাজিক দেখান। মেজো এবং ছোট মেয়ে মমতাজ এবং মৌবনী দুজনেই অভিনয় দুনিয়ার পরিচিত মুখ। মানেকা সরকার ২০১২ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। সে এক যুগ আগের কথা, টেকেনি সেই সম্পর্ক।