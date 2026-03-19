রাজবেশে সকলকে চমকে দিলেন অর্জুন! কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে 'ফুল পিসি'র গল্পে?
উইন্ডোজ প্রোডাকশনের সিনেমা মানেই ভিন্ন ধরনের গল্প। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে যখন আগামী ছবির কথা ঘোষণা করেছিলেন শিবপ্রসাদ-নন্দিতা, তখনই দর্শকরা আন্দাজ করেছিলেন আবারও একটা অন্যরকম গল্প দেখতে চলেছেন। তাঁরা। এই সিনেমায় কারা অভিনয় করবেন সেটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেলেও এবার প্রকাশ পেল সিনেমার প্রথম চরিত্র পোস্টার।
পোস্টার প্রসঙ্গে
উইন্ডোজের তরফ থেকে যে পোস্টার মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, বরবেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অর্জুন চক্রবর্তী। অভিনেতার গলায় মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথায় পাগড়ি। চারিদিকে রয়েছে লোক-লস্কর পেয়াদা। অভিনেতার সাজ দেখেই মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে তিনি একজন রাজার চরিত্রে অভিনয় করবেন এই সিনেমায়।
অর্জুনের চরিত্রের নামও আনা হয়েছে প্রকাশ্যে। ছবির ক্যাপশনে লেখা, ‘প্রথম বিয়েতে জয়জয়ন্তী, দ্বিতীয় বিয়েতে কাফি, তৃতীয় মারুবেভাগ বাজবে? রাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর গল্প বলবে ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড। আগামী মে মাসে আসছে বড় পর্দায়।’
তবে শুধুমাত্র অর্জুন চক্রবর্তীর চরিত্র নয়, কিছুদিন আগে নারী দিবসে সিনেমার সমস্ত নারী চরিত্রের লুক প্রকাশ্যে এনেছিলেন পরিচালকরা। এই সিনেমায় ফুল পিসির চরিত্রে অভিনয় করবেন সোহিনী সেনগুপ্ত। ‘অদিতি’ চরিত্রে রাইমা সেন এবং ‘রাজলক্ষ্মী’ চরিত্রে কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে পাওয়া যাবে।
সিনেমায় ‘বিনীতা’ চরিত্রে ধরা দেবেন শ্যামৌপ্তি মুদলি। অনন্যা চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করবেন ‘পুতুল বাই’এর চরিত্রে। ‘হাসি দেবী’-র চরিত্রে অভিনয় করবেন প্রবীণ অভিনেত্রী অনামিকা সাহা। তবে নারী দিবসে সমস্ত নারী চরিত্রের নাম ঘোষণা করা হলেও এবার প্রথম প্রকাশ হল পুরুষ চরিত্রের নাম।
তবে অর্জুন চক্রবর্তীর লুক ভারগম্ভীর একটা চরিত্রের আভাস দিলেও এই চরিত্রটি ইতিবাচক না নেতিবাচক সেটা প্রকাশ্যে আসেনি। প্রযোজনা সংস্থার তরফ থেকে শেয়ার করা এই পোস্টার নিজের ওয়ালে শেয়ার করে অর্জুন চক্রবর্তী লেখেন, ‘অদ্ভুত এই চরিত্র। কোনওহ ছবিতে এই ধরনের কাজ করিনি। নন্দিতা শিবু ও জিনিয়া হাত বাড়িয়ে দিল এই কঠিন কাজে। এইবার আপনারা বুঝুন।’
প্রসঙ্গত, আগামী মে মাসে অর্থাৎ গরমের ছুটিতে বড় পর্দায় আসতে চলেছে ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’। যদিও ছবি মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। অন্যদিকে আজই ঘোষণা করা হয়েছে জিৎ অভিনীত ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ ছবি মুক্তির তারিখ। সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ২৭ মে। এবার দেখার পালা এই দুটি সিনেমা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে কিনা।