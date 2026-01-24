Edit Profile
    অপূর্ণতাতেই আনন্দ, স্বামী সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই কোন অপ্রাপ্তির কথা শোনালেন পিয়া?

    কিছুদিন আগেই পরমব্রত এবং পিয়ার একমাত্র সন্তানের মুখে ভাত সম্পন্ন হল। এই বিশেষ দিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে টলিউডের একাধিক নামিদামি ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে এবং সকলের আশীর্বাদে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই অনুষ্ঠান।

    Published on: Jan 24, 2026 11:13 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    কিছুদিন আগেই পরমব্রত এবং পিয়ার একমাত্র সন্তানের মুখে ভাত সম্পন্ন হল। এই বিশেষ দিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে টলিউডের একাধিক নামিদামি ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে এবং সকলের আশীর্বাদে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই অনুষ্ঠান।

    স্বামী সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই কোন অপ্রাপ্তির কথা শোনালেন পিয়া?
    স্বামী সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই কোন অপ্রাপ্তির কথা শোনালেন পিয়া?

    স্বামী এবং সন্তানকে নিয়ে এখন ভরা সংসার পিয়ার। প্রথম বিবাহবিচ্ছেদের কিছুদিনের মধ্যেই পরমব্রতকে বিয়ে করেন পিয়া যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া হয়েছিল উত্তাল। যদিও সেই সমস্ত ব্যাপারকে পেছনে ফেলে দিয়ে আজ পিয়া একজন সুখী ঘরণী। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও কোন অপূর্ণতাকে মনে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি?

    সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী একটি পোস্ট করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে, নীল সমুদ্র সৈকতে সময় কাটাচ্ছেন তারকা যুগল। দুটি ছবিতে বাড়ির দুই খুদে সদস্যকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। চতুর্থ ছবিতে বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায় পরম পিয়াকে।

    ছবি পোস্ট করে পিয়া লেখেন, ‘তোমার যদি মসৃণ এবং নিখুঁত ত্বক হয়, তাহলে আকাশের সৌন্দর্য তোমাকে আকৃষ্ট করবে না। যদি তোমার নিখুঁত শরীর হয় তাহলে সংগীত তোমায় আকর্ষণ করবে না। তুমি যদি বিখ্যাত হও তাহলে বাড়ির পোষ্য তোমার বেস্ট কোম্পানি হবে না। পিজ্জার স্বাদ কেমন হবে সেটাও নির্ভর করবে তোমার কাজের ওপর। যে অপূর্ণতা আমাদের তাড়া করে বেড়ায়, তাতেই বেঁচে থাকার আনন্দ সব থেকে বেশি।’

    যদিও এই উক্তি পিয়ার নয়, Matt Haig এর। তবে এই উক্তিটি যারই হোক না কেন, এই অসাধারণ কথাটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই মন কেড়েছে সকলের। পিয়ার এই পোস্টের কমেন্টে সকলেই এই অসাধারণ ক্যাপশনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

