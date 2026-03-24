ডাগর ডাগর চোখ, পিয়ার কোলের এই মিষ্টি বাচ্চাকে চেনেন? পরম-পুত্র নডির সমবয়সী স্টারকিড

    ডাগর ডাগর চোখ, পিয়ার কোলের এই মিষ্টি বাচ্চাকে চেনেন? পরম-পুত্র নডির সমবয়সী স্টারকিড

    পিয়া-মাসির কোলে চড়ে পোজ দিচ্ছে ছোট্ট অরণ্যানী। ডাকনাম ঝুঁটি। চেনেন এই খুদেকে? 

    Mar 24, 2026, 17:06:28 IST
    By Priyanka Mukherjee
    পিয়া-মাসির কোলে ছোট্ট ঝুঁটি। গোল গোল চোখ করে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই খুদের মিষ্টি মুখ দেখলেই মন ভরে যাবে! চেনেন ঝুঁটিকে? ঝুঁটির ভালো নাম অরণ্যানী। লেখিকা তথা চিত্রনাট্যকার সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তীর আদুরে কন্যা ঝুঁটি।

    পরম-পত্নী পিয়ার কোলের এই মিষ্টি বাচ্চাকে চেনেন? নডির সমবয়সী এই স্টারকিড

    নতুন বছরের শুরুতেই চিত্রনাট্যকার সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন কন্য়া সন্তান দত্তক নিয়েছেন তাঁরা। দীর্ঘ চার বছরের প্রতীক্ষা আর একরাশ স্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে তাঁদের ঘর আলো করে এসেছে ঝুঁটি। রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু হৃদয়ের টান ততটাই মজবুত। পিয়া সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন ছোট্ট ঝুঁটির সাথে। গাল ভরা হাসিতেই মন কাড়ল খুদে। শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, চশমা পরা হাসিভরা মুখে পিয়া আগলে রেখেছেন ছোট্ট অরণ্যানীকে। ঝুঁটির সেই ডাগর ডাগর চোখ আর মিষ্টি চাহনি ইতিমধ্যেই নেটিজেনদের মন জয় করে নিয়েছে।

    সম্রাজ্ঞী জানিয়েছেন, সন্তান দত্তক নেওয়া স্বপ্নটি তাঁর খুব ছোটবেলা থেকেই ছিল। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন, যথাযথ মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া অভিভাবক হওয়া উচিত নয়। যখন তিনি ও অরূপ মনে করেছেন তাঁরা পুরোপুরি প্রস্তুত, তখনই তাঁরা সন্তান দত্তক নেওয়ার (Adoption) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সম্রাজ্ঞীর এই স্বপ্নে জীবনসঙ্গী অরূপ কেবল সামিলই হননি, বরং তাঁর চেয়েও বেশি উৎসাহী ছিলেন। বিয়ের ১৪ বছর পর অভিভাবক হয়েছেন তাঁরা। এখন তাঁদের গোটা জীবন ঝুঁটির চারপাশে আবর্তিত।

    ‘কেন নিজের সন্তান না নিয়ে দত্তক নিচ্ছেন?’

    আডপশন কমিটির করা এই কঠিন প্রশ্নের জবাবে সম্রাজ্ঞী যা বলেছিলেন, তা অনেকের জন্যই এক বড় শিক্ষা। তিনি বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেবল প্রয়োজন আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ হওয়া। সম্রাজ্ঞীর ভাষায়: ‘আমি, অরূপ আর আমাদের মেয়ে— কারোর সঙ্গে কারোর রক্তের যোগ নেই, কিন্তু হৃদয়ের যোগ আছে অত্যন্ত গভীর। এটাই আমাদের পরিবার।’

    অনেকের কাছে দত্তক নেওয়া শেষ সম্বল হতে পারে, কিন্তু এই দম্পতির কাছে এটিই ছিল তাঁদের প্রথম পছন্দ এবং প্রথম ইচ্ছে।

    বাবা-মা'র সঙ্গে ঝুঁটি

    অরণ্যানী থেকে ‘ঝুঁটি’— এক মায়াবী সফর:

    ১লা জানুয়ারি যখন প্রথম এই সুখবর ভাগ করে নিয়েছিলেন সম্রাজ্ঞী, তখন আইনি কারণে মেয়ের ছবি বা বিস্তারিত কিছু জানানো সম্ভব ছিল না। দীর্ঘ কয়েক মাসের নিবিড় পরিচর্যা আর আইনি প্রক্রিয়া শেষে এখন ঝুঁটি তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

    আশ্চর্য এক পৃথিবী:

    সম্রাজ্ঞীর মতে, পৃথিবী আশ্চর্য হলেও তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য মানুষের জীবন। রক্তের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে ভালোবাসার যে সংজ্ঞা তাঁরা তৈরি করলেন, তা বর্তমান সমাজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সন্তান সামলানোর পাশাপাশি কাজও সামলাচ্ছেন। হইচই-এর সাম্প্রতিক চর্চিত ওয়েব সিরিজ ঠাকুমার ঝুলির চিত্রনাট্যও সম্রাজ্ঞীর লেখা।

