‘আমার প্রায় ১০-১৫ বছর…’, নিজের মুখেই নিজের পরকীয়ার কথা স্ত্রীকে জানান পীযুষ, তারপর?

‘আমার প্রায় ১০-১৫ বছর…’, নিজের মুখেই নিজের পরকীয়ার কথা স্ত্রীকে জানান পীযুষ, তারপর?
বলিউডের পরিচিত অভিনেতা, গায়ক এবং লেখক পীযূষ মিশ্র তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের জন্য পরিচিত। দীর্ঘ কর্মজীবনে অভিনেতা অনেক ছবিতে কাজ করেছেন এবং দর্শকরা সবসময় তাঁকে প্রতিটি চরিত্রে প্রশংসা করেছেন। তবে পীযূষ তাঁর পেশাগত জীবনের চেয়ে বর্তমানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বারবার চর্চায় থাকেন।
সম্প্রতি, অভিনেতা তাঁর বিয়ে নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর জীবনের এক কঠিন সময়ের কথা স্মরণ করেছেন। এর মধ্যে ছিল মানসিক দূরত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিজেকে বোঝার অভিজ্ঞতা। তিনি এও জানিয়েছেন যে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্য এক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।
সম্প্রতি শুভঙ্কর মিশ্র-র পডকাস্ট চলাকালীন তিনি তাঁর বই 'Tumhari Aukaat Kya Hai' থেকে কিছু কথা শেয়ার করে স্পষ্ট জানিয়েছেন যে কীভাবে সময় এবং নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার ফলে সম্পর্কের প্রতি তাঁর বোঝাপড়া বদলে গিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এখন আমি একজন ভালো স্বামী, কিন্তু আগে আমি এমন ছিলাম না। সেই সময়ে, আমি একেবারেই দায়িত্বশীল ছিলাম না, এবং বিয়ে একটি অত্যন্ত বড় দায়িত্ব।' তিনি এই বিষয়টির উপরও আলোকপাত করেছেন যে এই বছরগুলিতে প্রেমের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বদলেছে।
সাক্ষাৎকার চলাকালীন অভিনেতা একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন যে তাঁর বিয়েকে সত্যি সত্যি মেনে নিতে তাঁর কত সময় লেগেছে। তিনি বলেছেন, ‘এটা বুঝতে আমার প্রায় ১০-১৫ বছর লেগেছিল যে সে আমার স্ত্রী। আমার থেকে সে কেবল একজন মহিলা ছিল যে আমার সন্তানদের জন্ম দিয়েছে, আমার জন্য খাবার রান্না করেছে এবং বাড়ির দেখাশোনা করেছে। এছাড়া আমার মনে ওর জন্য কোনও অনুভূতি ছিল না।’
পীযূষ আরও বলেছেন যে তিনি একসময় মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতেন, এবং নিজেকে 'খুব রুক্ষ' এবং 'অসামাজিক' বলে বর্ণনা করতেন। বিপশ্যনা অনুশীলন করার পরেই তাঁর মধ্যে অন্যদের প্রতি সহানুভূতি এবং মানসিক সচেতনতা তৈরি হতে শুরু করে।
স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে পীযূষ এও জানিয়েছেন যে অবশেষে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে সবকিছু স্বীকার করে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্য এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেছেন, 'যখন আমি আমার ভুলগুলি বুঝতে পারলাম, তখন আমি তাঁকে সবকিছু বলে দিয়েছিলাম। আমরা দুজনেই কাঁদছিলাম, এবং আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। তার পরে, আমরা হালকা অনুভব করেছিলাম।' তিনি এই মুহূর্তটিকে তাঁদের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় বলে উল্লেখ করেছেন। এটা বুঝতে আমার প্রায় ১০-১৫ বছর লেগেছিল। আমি প্রিয়াকে আমার স্ত্রী বলে মনে করতাম না।' তিনি বলেছেন যে এই কথোপকথন তাঁদের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করেছে এবং তাঁদের সততার সঙ্গে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।
পীযূষ তাঁর বিয়ে টিকিয়ে রাখার কৃতিত্ব দিয়েছেন স্ত্রীকে। তিনি বলেছেন, ‘সে আমাকে ভালোবাসত। সে আমার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল এবং তার বাবা-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বিয়ে করেছিল… সে বলেছিল যে সে আমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না।’