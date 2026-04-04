    যখন বামপন্থী ছিলাম, তখন নিজে ব্রাহ্মণ এটা ভেবেই লজ্জা পেতাম: পীযূশ মিশ্র

    পীযূশ মিশ্র স্বীকার করেছেন যে, তিনি একসময় বামপন্থী ছিলেন। এমনকী নিজেকে ব্রাহ্মণ বলতেও লজ্জা পেতেন। তিনি বলেন, কীভাবে তাঁর চিন্তাভাবনা ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছে। তিনি এখন আধ্যাত্মিক কিন্তু মূর্তিপূজা করেন না। 

    Apr 4, 2026, 14:26:32 IST
    By Tulika Samadder
    নাট্যকার, গায়ক ও অভিনেতা পীযূশ মিশ্র সম্প্রতি শুভঙ্কর মিশ্র-র পডকাস্টে নিজের জীবনের নানা দিক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, তার জীবনে অনেক ভুলভ্রান্তি হয়েছে, এবং এসব নিয়ে তিনি কখনো লুকোছাপা করেন না

    পীযূশ মিশ্র (PTI)
    ব্রাহ্মণ পরিচয়ে লজ্জা

    পডকাস্টে পীযূশ মিশ্র বলেছেন, ‘যখন আমি বামপন্থী ছিলাম, তখন লজ্জা লাগত এটা ভেবে যে, আমি ব্রাহ্মণ। আমি হিন্দু কেন? আমি হিন্দু হওয়ার জন্য লজ্জা পেতাম। আমি তখন ভারতে থাকলেও ভারতকে গাল দিতে চাইতাম। সবটাই ভুল, নেহাতই বোকামি ছিল।’ তিনি আরও বলেন, তাঁর বামপন্থী বন্ধুদের মধ্যেও এই ধরনের অনুভূতি ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। পীযূষ মিশ্র আরও বলেন, ‘এই বয়সে সবাই ভুল করে। তারা খলনায়ক নয়। নিজের কাজ থেকেই থেকে তারা শিক্ষা পাবে এবং নিজের সঠিক পথে চলবে।’

    আধ্যাত্মিকতা ও ভগবান বিশ্বাস

    পীযূষ মিশ্র আরও বলেন, ‘আমি আধ্যাত্মিক, তবে আমি সরাসরি ভগবানকে মানি না, অর্থাৎ আমি মূর্তি পূজা করি না। তবে সামনে যদি কোনও মূর্তি থাকে, সেটিকে শ্রদ্ধা জানাতে কোনো বাধা নেই। আধ্যাত্মিকতা জীবনের অংশ। লেফটিস্ট বা কমিউনিস্ট হোন না কেন, জীবন থেমে যায় না। এই জন্মে না হলে পরের জন্মে হবে।’

    বামপন্থা থেকে নিজের পথে

    পীযূষ মিশ্র বলেছেন, ‘আমি কখনো কমিউনিস্ট ছিলাম না, কিন্তু বামপন্থী ছিলাম। আমাদের সময়ে পড়াশোনা ছিল, এবং ২০–৩০ বছর বয়সে বামপন্থী হওয়াটা প্রয়োজনীয় ছিল। বামপন্থী হওয়া মানে ধীরে ধীরে নিজে চিন্তা করতে শিখে যাওয়া। এরপর ধীরে ধীরে আমার জীবনে আধ্যাত্মিকতা প্রবেশ করে এবং সবকিছু বদলে যায়।’

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।

