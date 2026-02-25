Edit Profile
    বিজয় ও রশ্মিকাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছাবার্তা! কী লিখলেন তিনি?

    রণবীর-দীপিকা কি এবার বিয়ে করছেন? রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের বিয়ের গুজব ও তাদের সম্ভাব্য ছুটির দিন নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

    Published on: Feb 25, 2026 4:55 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম চর্চিত জুটি, বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দানা, আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে তাঁদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। এই বিশেষ দিন উপলক্ষে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নবদম্পতিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক চিঠির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেবেরাকোন্ডা এবং মন্দানা উভয় পরিবারকেই তাঁদের সন্তানের বিয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

    বিজয় ও রশ্মিকাকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শুভেচ্ছাবার্তা!
    The letter from PM Narendra Modi.
    চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আপনাদের আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দিত। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে বিজয় এবং রশ্মিকার বিয়ের অনুষ্ঠানে আপনাদের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি সম্মানিত। দেবেরাকোন্ডা এবং মন্দানা পরিবারকে এই অত্যন্ত আনন্দময় ও শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

    তিনি আরও লেখেন, ‘এটি বিজয় এবং রশ্মিকার জীবনের একটি নতুন, সুন্দর অধ্যায়ের সূচনা করে। সখা সপ্তপদ ভাবের চেতনায়, অর্থাৎ সাত ধাপ একসাথে এগিয়ে যাওয়ার পর, এই দম্পতি সারা জীবনের জন্য বন্ধু হয়ে ওঠে। বিজয় বা রশ্মিকা কেউই তাদের চলচ্চিত্রের জগতে নতুন নন। কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনের এই ঐশ্বরিকভাবে রচিত অধ্যায়, প্রেম এবং স্নেহে ভরা, অবশ্যই রূপালী পর্দায় তাদের তৈরি জাদুকে ছাড়িয়ে যাবে।’

    সবশেষে চিঠিতে লেখা ছিল, ‘আগামী দিন, মাস এবং বছরগুলি ভাগাভাগি করা স্বপ্ন এবং তাদের পরিপূর্ণতায় ভরে উঠুক। চিন্তাশীলতা এবং ভালোবাসার সাথে, তারা দায়িত্ব ভাগ করে নেবে, একে অপরের অপূর্ণতাগুলিকে আলিঙ্গন করবে, একে অপরের শক্তি থেকে শিখবে এবং সত্যিকারের অংশীদার হিসেবে জীবনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে দম্পতি এবং পরিবারের প্রতি আমার আশীর্বাদ এবং শুভকামনা।’

    রশ্মিকা মান্দান্না, বিজয় দেবেরকোন্ডার বিয়ে সম্পর্কে

    এই দম্পতি খুব সম্প্রতি তাঁদের বিয়ের ঘোষণা করেন একটি পোষ্টের মাধ্যমে। যে নোটে লেখা ছিল, 'আমাদের প্রিয়তম ভালোবাসা। আমরা কোনও পরিকল্পনা করার আগে, নিজেদের জন্য কিছু বেছে নেওয়ার আগে - তুমি ইতিমধ্যেই সেখানে ছিলে। এত ভালোবাসা দিয়ে, তুমি আমাদের একটি নাম দিয়েছিলে। তুমি আমাদের 'বিরোশ' বলে ডাকতে। তাই আজ - পূর্ণ হৃদয়ে, তোমার সম্মানে আমরা আমাদের একত্রিত হওয়ার ঘোষণা করছি।'

