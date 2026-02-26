অ্যাডাল্ট ছবি ছেড়ে আধ্যাত্ম! হাউহাউ কান্না, প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে নিজেকে সঁপলেন পুনম

বিতর্ক যাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে, সেই পুনম পাণ্ডেকে চেনা দায়! সম্প্রতি বৃন্দাবনের রাস্তায় দেখা গেল এক অন্য পুনমকে। গত বছর নিজের 'ভুয়ো' মৃত্যুর খবর রটিয়ে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু এবার সংবাদমাধ্যমের নজর কাড়লেন তাঁর ভক্তি আর চোখের জলে। প্রখ্যাত সন্ত প্রেমানন্দ মহারাজের দর্শন করতে পৌঁছেছিলেন তিনি, আর সেখানেই বাঁধ ভাঙল তাঁর আবেগের।
মহারাজকে দেখেই নয়নাসার:
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কপালে তিলক আর সাধারণ পোশাকে প্রেমানন্দ মহারাজের সামনে বসে আছেন পুনম। মহারাজ যখন ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রবচন দিচ্ছিলেন, তখন পুনমের দু’চোখ বেয়ে অবিরল জল ঝরে পড়ছে। মহারাজের কথা শুনে মাঝেমধ্যেই তাঁকে হাউহাউ করে কাঁদতে দেখা যায়। গ্ল্যামার দুনিয়ার সমস্ত অহংকার যেন ওই মুহূর্তেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছিল।
কান্নার কারণ কী?
ভক্তদের ধারণা, জীবনের কঠিন লড়াই এবং ভুলভ্রান্তির পর মহারাজের সান্নিধ্যে এসে হয়তো মানসিক শান্তি খুঁজে পেয়েছেন পুনম। প্রেমানন্দ মহারাজের সৎসঙ্গ এবং রাধা নামের মাহাত্ম্য শুনে পুনমকে এতটাই আবেগপ্রবণ হতে দেখা যায় যে, তিনি দীর্ঘক্ষণ কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না। কেবল মাথা নিচু করে মহারাজের আশীর্বাদ নিতে দেখা যায় তাঁকে।
বৃন্দাবনে শান্তি:
বৃন্দাবনের বাঁকে বিহারী মন্দিরে দর্শন করার পাশাপাশি প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমেও সময় কাটান পুনম। ভিডিওটি দেখার পর নেটিজেনদের একাংশের মন্তব্য, ‘ ভগবানের কাছে গেলে মানুষ এভাবেই নিজের সবটুকু উজার করে দেয়।” অনেকেই পুনমের এই পরিবর্তনের প্রশংসা করেছেন।’
পুনম দীর্ঘদিন ধরে প্রেমানন্দ মহারাজকে অনুসরণ করছেন তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে পুনম বলেছিলেন যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রেমানন্দ মহারাজজিকে অনুসরণ করছেন এবং তার মায়ের সাথে তাঁর কথাগুলি শিখছেন। পুনমের মতে, প্রেমানন্দ মহারাজের সৎসঙ্গ শুনে তিনি শান্তি পান।
বিত র্কিত অতীত পিছনে ফেলে পুনম এখন আধ্যাত্মিকতার পথে শান্তি খুঁজছেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা থাকলেও, বৃন্দাবনের এই চোখের জল যে আদ্যোপান্ত খাঁটি ছিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
