Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সুরজিৎকে মনে আছে? দেব-অঙ্কুশের ছবির ভিলেন এখন সংসার চালাতে খুলেছেন মুদির দোকান!

    সুরজিৎ সেনকে মনে আছে? ভিলেন হিসেবে এক সময় বাংলা ছবির দুনিয়ায় এক সময় বেশ খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন তিনি। তাঁকে তখন প্রায়ই দেব-জিতের বিপরীতে নানা ছবিতে নেতিবাচক চরিত্রে দেখা যেত। ব্যারাকপুরে মুদির দোকান খুলেছেন অভিনেতা। আপাতত সেই দোকান থেকেই তাঁর সংসার চলে।

    Published on: Nov 22, 2025 2:55 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সুরজিৎ সেনকে মনে আছে? ভিলেন হিসেবে এক সময় বাংলা ছবির দুনিয়ায় এক সময় বেশ খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন তিনি। তাঁকে তখন প্রায়ই দেব-জিতের বিপরীতে নানা ছবিতে নেতিবাচক চরিত্রে দেখা যেত। তবে কেবল বড় পর্দাই নয়, ছোট পর্দাতেও এক সময় বেশ কিছু কাজ করেছেন অভিনেতা। তবে বেশ কয়েক বছর হল তাঁকে ছবি বা মেগা কোন মাধ্যমেই আর সেভাবে নজর কাড়তে দেখা যায়নি। কোথায় হারিয়ে গেলে তিনি?

    সুরজিৎকে মনে আছে? দেব-অঙ্কুশের ছবির ভিলেন এখন সংসার চালাতে খুলেছেন মুদির দোকান!
    সুরজিৎকে মনে আছে? দেব-অঙ্কুশের ছবির ভিলেন এখন সংসার চালাতে খুলেছেন মুদির দোকান!

    গ্ল্যামার ইন্ড্রাস্ট্রি মানেই নানা মুখের ভিড়। অনেকেই অভিনয়ের দুনিয়ায় নিজের পোক্ত জায়গা করে নেওয়ার স্বপ্ন নিয়েই টলিপাড়ায় পা রাখেন। কেউ কেউ সফল ভাবে টিকে থাকেন। আবার অনেকেই এই দৌড় থেকে ছিটকে যান জীবন-জীবিকার টানে। কেউবা নিজের পরিচয় গড়েও হারিয়ে যান অন্ধকারে। আর তেমনই একজন হলেন সুরজিৎ।

    একসময় বাংলার সিনে-প্রেমিরা তাঁকে দুঁদে ভিলেনের চরিত্রে দেখেছেন। কিন্তু মাঝে বহু দিন তিনি লাইট ক্যামেরা অ্যাশনের দুনিয়া থেকে সরে। না না স্ব-ইচ্ছায় নয় মোটেও। আসলে সে ভাবে কাজের সুযোগ আসেনি অভিনেতার কাছে। তাই এখন সব ছেড়ে মুদিখানার দোকান খুলেছেন তিনি। ব্যারাকপুরে মুদির দোকান খুলেছেন অভিনেতা। আপাতত সেই দোকান থেকেই তাঁর সংসার চলে।

    সম্প্রতি 'Foodiesari1' নামে একটি ফুড ভ্লগিং চ্যানেলের মাধ্যমে ফের লাইম লাইটে এসেছেন সুরজিৎ। না তাঁর নতুন কোন কাজ আসছে না। আসলে এখন কীভাবে জীবনের জীবিকা নির্বাহ করছেন অভিনেতা তা দেখানোর জন্যই নায়ক এই ভিডিয়োটি 'Foodiesari1' চ্যানেলের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়।

    সেখানে নায়ককে বলতে শোনা যায়, ‘মুম্বইতে যদি কেউ স্ট্রাগল করে আর ঠিকঠাক জায়গা করতে পারে তাহলে সে বলতে পারবে সে কিছু উপার্জন করেছে। বাংলায় টাকার অঙ্কটা একদম শূন্য। অভিনয়ের কাজ করে যে পারিশ্রমিক পেতাম তার থেকে এই দোকান থেকে আয় অনেক বেশি। আর পাশাপাশি সম্মানের। এখন খুব মানসিক শান্তিতে আছি। এক সময় সাফল্য দেখেছি, আজ এই জায়গায় এসেছি। প্রথমে মানতে পারিনি। তবে এখন মানতে পারছি। এখন কোনও সমস্যা হয় না।’

    তিনি আরও বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন মানুষ হলে টাকা দিয়ে সিনেমা দেখতে যেত। তখন যে ভালোবাসাটা শিল্পীদের প্রতি ছিল, সিনেমার প্রতি ছিল, সেটা অনেক কমেছে। কারণ বলতে পারব না। আর আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত বলছি, আমি যে ধরনের চরিত্রে পেয়েছি যেগুলো সম্পূর্ণ ভাবে করার চেষ্টা করেছি। ব্যর্থ হয়েছি না সফল হয়েছি সেটা দর্শকরা বলবেন। কিন্তু সবাই দিনের শেষে পেট চালানোর জন্যই কাজটা করে। আমিও ওটাকে আমার প্রফেশন ভেবে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম যে ওটা আমার প্যাশন হয়ে রয়ে গেল। প্রফেশন আমি করতে পারিনি, বা করতে দেওয়া হয়নি। ইন্ড্রাস্ট্রিটাকে বুঝে উঠতে পারিনি।'

    তাছাড়াও তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল ইন্ড্রাস্ট্রি থেকেও সেভাবে কোনও ডাক পাননি। অনেক ক্ষেত্রে নাকি তাঁর ফোন ধরাও হয়নি। তবে এখনও তিনি ভালো কাজের অপেক্ষায় রয়েছে, সুযোগ পেলে তিনি আবার ফিরবেন। ‘হিরোগিরি’, ‘রংবাজ’, ‘চ্যালেঞ্জ ২’, ‘বিন্দাস’, কেল্লাফতে-সহ তাঁর ঝুলিতে রয়েছে একগুচ্ছ ছবি।

    News/Entertainment/সুরজিৎকে মনে আছে? দেব-অঙ্কুশের ছবির ভিলেন এখন সংসার চালাতে খুলেছেন মুদির দোকান!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes