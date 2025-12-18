Poushmita Birthday: ২য় বিবাহবার্ষিকীর আগেই স্বামীহারা! পৌষমিতাকে আগলে জন্মদিন পালন টিম অনুরাগের ছোঁয়ার

Poushmita Birthday: ২য় বিবাহবার্ষিকীর আগেই স্বামীহারা! পৌষমিতাকে আগলে জন্মদিন পালন টিম অনুরাগের ছোঁয়ার
একসঙ্গে কাজ করেছিলেন অনুরাগের ছোঁয়া ধারাবাহিকে। আর এবার পৌষমিতার জন্মদিন পালন করলেন রাহুল মজুমদার, স্বস্তিকা ঘোষ, সংঘতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন রাহুল-পত্নী প্রীতিও।
দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর ঠিক আগেই স্বামীকে হারান টেলিপাড়ার অতি পরিচিত মুখ অভিনেত্রী পৌষমিতা গোস্বামী। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত পৌষমিতার স্বামী- অর্ণব রায়। যিনি ছিলেন পেশায় প্রযোজক। সেই সময় মিঠিঝোরা ধারাবাহিকে কাজ করছিলেন পৌষমিতা। পর্দায় সাদা শাড়িতে বিধবার বেশে দেখা যাচ্ছিল তাঁকে। আর আচমকাই যেন রিল আর রিয়েল লাইফ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। মাত্র কয়েক দিনের বিরতির পরই, কাজে ফিরেছিলেন পৌষমিতা। ধীরে ধীরে জীবনকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। আর এবার দেখা গেল পৌষমিতার জন্মদিন পালন করল টিম অনুরাগের ছোঁয়া।
সম্প্রতি শেষ হয়েছে এই ধারাবাহিক। আর অনুরাগের ছোঁয়ার দ্বিতীয় পর্বে ছিলেন পৌষমিতা। এদিন তাঁর জন্মদিন পালনের বেশ কিছু ছবি ভাগ করে নিলেন রাহুল মজুমদার। দেখা মিলল ‘দীপা’ স্বস্তিকা ঘোষেরও। ছিলেন রাহুল-পত্নী প্রীতিও। সকলের মধ্যমণি হয়ে পৌষমিতা কাটলেন কেক।
সাদা দেওয়ালে টাঙানো হ্যাপি বার্থ ডে ব্য়ানার। কালো পোশাকে দেখা গেল পৌষমিতাকে। দু দিক থেকে জড়িয়ে আছেন সংঘতি আর স্বস্তিকা। আর স্বস্তিকার পাশে বসে রাহুল। সংঘতি-র পাশে প্রীতি। সামনে রাখা একটি চকোলেট ফ্লেবারের বেন্টো কেক।
ছবিগুলি শেয়ার করে রাহুল লিখলেন, ‘হ্যাপি পার্থ ডে সুইহার্ট। খুব ভালো থাকিস, আর তুই যেমন,ঠিক তেমনই থাকিস। অনেক ভালোবাসি তোকে।’
অর্ণবের মৃত্যুর পর দিদি নম্বর ১-এ এসে পৌষমিতা বলেছিলেন, তিনি আর অর্ণব মিলে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে একটি প্রযোজনা সংস্থা খুলেছিলেন। সেটা নিয়ে দুজনের চোখেই ছিল অনেক স্বপ্ন। যেহেতু তাঁর পরিচালনার শখ, আর অর্ণব বহু বছর ধরে কার্যনির্বাহী সম্পাদকের কাজ করেছিলেন। অনেক পরিকল্পনা করে শুরু করেছিলেন সেই পথ চলা। ২০২৪ সালের শুরুর দিকে না ফেরার দেশে চলে যান অর্ণব। পৌষমিতা জানিয়েছিলেন, জীবনের সব বন্ধ হলেও, এই প্রযোজনা সংস্থা বন্ধ হতে দেবেন না তিনি। এতদিন নিজের জন্য বাঁচতেন, এখন তিনি দুজনের জন্য বাঁচবেন, আরও বেশি করে বাঁচবেন।
জানা যায়, সাঁঝের বাতি' ধারাবাহিকের সুবাদেই আলাপ হয় দুজনের। সেখান থেকেই শুরু এই প্রেমের গল্প। ২০২১ সালে আইনি বিয়ে সেরেছিলেন অর্ণব-পৌষমিতা। আর ২০২২ সাের ফেব্রুয়ারিতে ধুমধাম করে সাত পাক ঘোরেন।