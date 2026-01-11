Edit Profile
    মুক্তির একদিনের মধ্যেই অনলাইনে ফাঁস, আমেরিকার রেস্তোরাঁয় চলল ‘দ্য রাজা সাব’

    পুলিশ যেখানে পাইরেসির বিরুদ্ধে কড়া হচ্ছে, সেখানে আমেরিকার এক রেস্তোরাঁয় প্রবাসের 'দ্য রাজা সাহেব' ছবির পাইরেটেড ভার্সন টিভিতে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

    Published on: Jan 11, 2026 1:31 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ৯ জানুয়ারি সারা দেশ জুড়ে মুক্তি পেয়েছে প্রভাস অভিনীত ছবি ‘দ্য রাজা সাব’। এই মুহূর্তে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এই ছবিটি ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। কেউ কুমিরের ডামি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করছেন কেউ আবার জ্বালিয়ে দিচ্ছেন প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেই নির্মাতাদের জন্য এলো একটি দুঃসংবাদ।

    আমেরিকার রেস্তোরাঁয় চলল ‘দ্য রাজা সাব’
    মুক্তির ঠিক একদিন পরই হঠাৎ করে ছবিটি অনলাইনে ফাঁস হয়ে যায়, যার ফলে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে তৈরি হয়েছে তো মূল উত্তেজনা। গতকাল ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল যেখানে দেখা গিয়েছিল আমেরিকার একটি রেস্তোরাঁয় দ্যা রাজা সাব। পোস্ট শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে সেটি ভাইরাল হয়ে যায়।

    যে ছবিটি একদিনে ১০০ কোটি টাকা আয় করে, সেই ছবিটির এইভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাওয়ার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত পরিচালক। ইতিমধ্যেই তিনি সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন। গ্রেফতার করা হয়েছে নবীন নামের এক ব্যক্তিকে এবং দুটি ওয়েবসাইটকে সন্দেহের তালিকায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

    ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির শ্রীলঙ্কা থেকে এই গোটা ব্যাপারটি পরিচালনা করছিলেন। যে দুটি চ্যানেলকে সন্দেহে তালিকায় আনা হয়েছে সেগুলিকে ইতিমধ্যেই বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিডিওটি পোস্ট করার কিছুক্ষণের মধ্যে ডিলিট করে দেওয়া হলেও ততক্ষণে সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। তবে শুধু দ্য রাজা সাব নয়, এই সাইটগুলিতে ধুরন্ধর ছবিটিকেও সম্প্রচার হতে দেখা যায়।

    প্রসঙ্গত, সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন মারুথি এবং প্রযোজনা করেছেন পিপল মিডিয়া ফ্যাক্টরি এবং আইভিওয়াই এন্টারটেইনমেন্ট। এতে অভিনয় করেছেন প্রভাস, সঞ্জয় দত্ত, নিধি আগরওয়াল , মালবিকা মোহনন, ঋদ্ধি কুমার এবং জারিনা ওয়াহাব। ছবিটিতে একজন ব্যক্তির গল্প বলা হয়েছে যিনি তার নিখোঁজ দাদাকে খুঁজে বের করেন, কিন্তু তার পরিবারের অতীতের গোপন রহস্য উন্মোচন করেন।

