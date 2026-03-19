মুক্তির ৩ মাস পরেই ডিজিটাল প্লাটফর্মে আসছে ‘প্রজাপতি ২’, কোথায় কবে মুক্তি?
প্রতিবছরের মতো গত বছরেও ২৫ ডিসেম্বর নিজের জন্মদিনে দর্শকদের ছবি উপহার দিয়েছিলেন দেব। সিনেমার নাম ‘প্রজাপতি ২’। ‘প্রজাপতি’ সিনেমার অসাধারণ সাফল্যের পর এই সিনেমাটি নিয়েও আশাবাদী ছিলেন অভিনেতা, দর্শকরাও অভিনেতার সেই আশা রেখেছিলেন।
সিনেমার পর্দায় মিঠুন এবং দেবের কেমিস্ট্রি দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন সকলে। দুই মহারথীর মধ্যে যতই রাজনৈতিক মতভেদ থাকুক না কেন, বাবা এবং ছেলের সম্পর্ককে তাঁরা যেভাবে তুলে ধরেন তা সত্যি একটা আলাদা মাত্রা যোগ করে সিনেমায়।
এই সিনেমায় একদিকে যেমন ছিল বাবা ছেলের মধ্যে তৈরি হওয়া আবেগ, তেমন অন্যদিকে ছিল দূরত্ব এবং ভুল বোঝাবুঝির গল্প। ‘প্রজাপতি’ সিনেমার মতো এই সিনেমাতেও ছেলের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন মিঠুন। কিন্তু ‘প্রজাপতি’ ছবির গল্প যেমন পুরোপুরি কমেডির মোড়কে তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে এই সিনেমাতে ছিল আবেগ, দুঃখ এবং বাস্তবতার মিশ্রণ।
এবার মিঠুন-দেবের সেই অসাধারণ কেমিস্ট্রি আপনি দেখতে পাবেন বাড়িতে বসেই। যারা বড়পর্দায় এই সিনেমাটি মিস করেছেন কোনওভাবে, তাদের জন্য সুখবর। আগামী ২৭ মার্চ থেকে জি ফাইভের পর্দায় আপনি দেখতে পাবেন এই সিনেমাটি।
‘প্রজাপতি ২’ সিনেমার ডিজিটাল মুক্তির তারিখ ইতিমধ্যেই শেয়ার করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবির সব থেকে ক্ষুদে সদস্য অনুমেঘা সিনেমার পোস্টার শেয়ার করেছে, যার ক্যাপশনে লেখা, ‘আমরা আবার ফিরছি আমাদের ভালবাসার গল্প নিয়ে ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল প্রিমিয়ারে শুধুমাত্র জি ফাইভে, ২৭ মার্চ।’
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর একইসঙ্গে মুক্তি পেয়েছিল আরও দুটি ছবি। শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ এবং কোয়েল মল্লিকের ‘মিতিন মাসি একটি খুনির সন্ধানে’। তিনটি বিগ বাজেটের সিনেমা একসঙ্গে মুক্তি পেলেও দেবের ছবিটি সবথেকে বেশি সাফল্য পেয়েছিল।
